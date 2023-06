Sterroryzował niewinną kobietę. Zrobił to dla czterech piw!

Toruń: 6 ha na lewobrzeżu pod inwestycje. Co tam powstanie?

Jak to możliwe?!

Do tego niepokojącego zdarzenia doszło w niedzielę (4 czerwca 2023 r.) w jednym ze sklepów na terenie Aleksandrowa Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). Nieznany wtedy mężczyzna, zabrał z półki cztery piwa i chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za towar. Wtedy na jego drodze stanęła ekspedientka. - W momencie, kiedy kobieta próbowała powstrzymać mężczyznę, ten zaczął ją szarpać a następnie odepchnął - informuje "Super Express" asp. Marta Błachowicz z KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

- Pracownica w obawie o swoje życie wycofała się, a napastnik z piwem uciekł ze sklepu. Policjanci rozpoznali na monitoringu podejrzanego, który został zatrzymany chwilę po kradzieży w mieszkaniu jego znajomego. Zatrzymany miał 1,5 promila alkoholu w organizmie - podaje policjantka z Aleksandrowa Kujawskiego.

Sprawca usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na szczęście pracownica czuje się już dobrze. Niestety, przejawy agresji to poważny problem nie tylko w Kujawsko-Pomorskiem.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy kary za kradzieże powinny być surowsze? Tak Nie Nie mam zdania