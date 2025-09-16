Sufit runął w toruńskiej galerii! Teraz Plaza uspokaja: „Centrum jest bezpieczne i otwarte”

2025-09-16 10:06

W poniedziałek, 15 września, w toruńskim centrum handlowym Plaza doszło do groźnie wyglądającej awarii. W części kinowej oberwał się podwieszany sufit, a instalacja zraszaczy zalała hol. Na szczęście nikt nie ucierpiał. We wtorek, 16 września galeria wydała komunikat, w którym zapewniła, że obiekt jest już bezpieczny i dostępny dla klientów.

Niecodzienne zdarzenie wstrząsnęło klientami popularnej toruńskiej galerii handlowej. Jak relacjonowała st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z toruńskiej straży pożarnej w rozmowie z „Super Expressem”, zgłoszenie o awarii wpłynęło w poniedziałek po południu. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

W części kinowej, w kompleksie galerii handlowej Plaza, został zauważony przeciek. Na szczęście, uszkodzenia konstrukcyjne budynku nie miały miejsca. Zerwany podwieszony sufit miał powierzchnię kilkudziesięciu metrów kwadratowych i spadł na obszar holu kinowego, gdzie sprzedawane są bilety. Nikt nie został poszkodowany, ani ranny – poinformowała st. bryg. Jarocka-Krzemkowska.

Sufit uszkodził jednak instalację zraszaczy. To spowodowało dodatkowe utrudnienia – część obiektu została zalana. Strażacy wraz z ekipą techniczną zabezpieczyli teren i przystąpili do usuwania skutków awarii. – Sprawa techniczna jest niekorzystna, bo z chwilą, gdy sufit spadł na ziemię, zahaczył o instalację zraszaczy – dodała rzeczniczka straży.

Awaria wzbudziła spory niepokój wśród klientów i pracowników galerii. Straż pożarna uspokaja jednak, że sytuacja została szybko opanowana. – Uspokajamy. Trzeba wszystko posprzątać, zakończyć działania i przywrócić obiekt do użytkowania – podsumowała st. bryg. Jarocka-Krzemkowska.

Dzień później, 16 września, Toruń Plaza wydała oficjalne oświadczenie. Galeria poinformowała, że po wnikliwych oględzinach, przeprowadzonych m.in. przez nadzór budowlany, obiekt został uznany za bezpieczny.Informujemy, że Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń Plaza jest już otwarte i czeka na Państwa! Po wnikliwych oględzinach możemy oficjalnie potwierdzić, że mogą Państwo w pełni bezpiecznie korzystać z naszego Centrum – czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele galerii podkreślają, że zdarzenie dotyczyło wyłącznie obszaru kina, który został całkowicie odseparowany od reszty obiektu i pozostaje zamknięty do odwołania.Informujemy, że aktualnie salony marek Zara, HalfPrice, C&A oraz Apteka pozostają jeszcze zamknięte dla Klientów. Obecnie pracujemy nad przywróceniem ich do normalnego funkcjonowania – przekazała Plaza.

Władze centrum podziękowały klientom za cierpliwość i zaufanie, zapewniając, że o wszelkich zmianach będą informować na bieżąco.

