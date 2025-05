Szkoli mistrzów w maleńkiej sali. Klub ledwie wiąże koniec z końcem

Katia Sivakowa szkoli młodych w Toruniu

Katia Sivakowa to jedna z najlepszych trenerek tenisa stołowego w Polsce. Ekspertka ma za sobą bogatą karierę. To była kadrowiczka Białorusi. Do Polski trafiła po to, aby grać w Ekstraklasie. Od kilku lat ma polskie obywatelstwo. Rozkochał ją w sobie jeden z tenisistów stołowych. Wyszła za niego. Katia szkoli mistrzów i jest w tym dobra. To jej podopieczni, trenujący w klubie KS Nowa Era zdobywają dla Torunia liczne medale.

Trenerka jest tak dobra, że uzdolnieni tenisiści z Grudziądza i Chełmna przyjeżdżają do niej, aby ćwiczyć pod jej okiem. Dojazd trwa blisko godzinę. Do tego jeszcze warunki, w których ona ich trenuje są spartańskie. Klub KS Nowa Era wynajmuje dwustumetrową salkę po byłym sklepie dziecięcym przy ulicy św. Katarzyny. Wcześniej młodzi tenisiści trenowali w stumetrowym mieszkaniu, w starej kamienicy przy ulicy Łaziennej w Toruniu.

Trenerka budzi podziw w Kujawsko-Pomorskiem

Katia Siwakova jest prawdopodobnie najlepszym trenerem w województwie kujawsko-pomorskim. Warto wspomnieć, że jeden z jej podopiecznych na ostatnich Mistrzostwach Województwa zdobył aż cztery złote medale w kategorii do lat 15 - w singlu, deblu, w grze mieszanej oraz drużynowo. Dwójka jego kolegów (jeden z nich na treningi dojeżdża z Chełmna, a drugi z Grudziądza) również stawała na podium cztery razy. Katia za swoją pracę w klubie przez kilka lat nie otrzymywała wynagrodzenie.

- Płacimy ogromy czynsz za salę. Ponad 8 tysięcy rocznie. Tymczasem na szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2024 otrzymaliśmy dofinasowanie na szkolenie dzieci i młodzieży 33 tysiące. Uratowało nas wsparcie sponsorów. W tym roku dofinasowanie otrzymaliśmy w wysokości 64 tysięcy, ale za to nie mamy sponsorów. Mamy w klubie zdolną młodzież i każdy wyjazd kosztuje. Nie rozumiem dlaczego Urząd Miasta w Toruniu nie jest zainteresowany naszym klubem - mówi nam Katia Sivakowa.

W poniższej galerii prezentujemy zdjęcia z zawodów. Podopieczni Katii osiągają na nich liczne sukcesy. Materiały dzięki uprzejmości KS Nowa Era Toruń!