Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Najlepsi żużlowcy na start!

Miłość Zmarzlika do Gorzowa to nie tylko teoria. Tam zaczynał swoją wspaniałą przygodę z żużlem, tam przez lata jeździł w barwach Stali Gorzów, tam wreszcie wygrał trzy turnieje Grand Prix. Po raz pierwszy Bartek triumfował tam 11 lat temu, jako 19-latek!

Grand Prix Polski w Gorzowie to idealny moment, by powalczyć o zwiększenie przewagi w klasyfikacji generalnej. W tej chwili Zmarzlik ma 11 punktów przewagi nad drugim Australijczykiem Bradym Kurtzem. Oprócz Zmarzlika w Gorzowie zobaczymy jeszcze dwóch Polaków: Dominika Kuberę i Oskara Palucha, który otrzymał dziką kartę.

Bartosz Zmarzlik nowym królem Manchesteru! Wielka wygrana Polaka w sobotnim GP Wielkiej Brytanii

Bartosz Zmarzlik szczerze o najtrudniejszym momencie w drodze po czwarte mistrzostwo świata Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Natężenie turniejów Grand Prix w ostatnim czasie jest ogromne. Tydzień temu odbyły się podwójne zawody w Manchesterze, a teraz czas na Gorzów. Dla Zmarzlika to akurat dobrze, bo jest ostatnio w niesamowitym gazie. W Anglii raz był drugi, a raz wygrał. Trzeba liczyć na to, że to Zmarzlik będzie wielkim faworytem do wygrania na torze, który uwielbia.

Bartosz Zmarzlik wraca do Gorzowa. Tam się wychował

Jak już wspomnieliśmy, lider klasyfikacji generalnej wielką karierę żużlową zaczynał od jazdy w Stali Gorzów. Barw tego zespołu bronił w latach 2011-2022. Choć to już trzeci sezon, odkąd nie występuje w Gorzowie, to nie ma wątpliwości, że Zmarzlik zna każdą koleinę w gorzowskim torze.

Zmarzlik musi wciąż uważać na żądną zwycięstw młodzież. Australijczyk Brady Kurz, objawienie tego sezonu, będzie gonił zaciekle. Ale są też inni, którzy z pewnością chętnie zagrożą pięciokrotnemu mistrzowi świata.

Bartosz Zmarzlik obrał kurs na kolejny kosmiczny rekord. Czterokrotny mistrz świata goni legendy

- Wiedziałem, czego potrzebował mój motocykl i jak muszę jechać. Dobrze wykonałem swoje zadanie, nie przeszkadzałem motocyklowi, bo czasem lepiej tego nie robić i dać mu jechać. W ostatniej serii fazy zasadniczej spróbowaliśmy czegoś i cieszę się, że to zrobiliśmy, bo w finale mogliśmy tę rzecz wykluczyć, a nie miałem ani startu, ani trasy. Wróciłem w finale na dobre tory i jestem szczęśliwy – mówił Zmarzlik po wygranej w ostatnim Grand Prix Wielkiej Brytanii (cytowany przez portal „Po Bandzie”).