Wracają opady śniegu i niebezpieczne zjawiska. Wiemy, kiedy to się stanie

Jak wynika z prognoz, przygotowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w drugiej połowie trwającego tygodnia, pogodę w Polsce będą kształtować niże. Oznacza to wzrost zachmurzenia i opady. Zanim to jednak nastąpi, w najbliższych godzinach możemy jeszcze liczyć na rozpogodzenia za sprawą układu wysokiego ciśnienia. - [...] W wielu miejscach tworzyć się będą gęste mgły i w ich zasięgu zachmurzenie będzie wzrastać do dużego lub całkowitego - czytamy w komunikacie IMGW. Mżawka, deszcz i deszcz ze śniegiem na północy kraju. Poniżej szczegółowa prognoza na poszczególne dni tygodnia.

Wtorek (21 stycznia) mglisty, z mgłą ograniczającą widzialność do 200 m. Na północy kraju słaby śnieg, a w drugiej połowie dnia na południu słaby deszcz. Temperatura w całym kraju dodatnia, na południowym wschodzie najcieplej, tam termometry pokażą około 6°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W środę (22 stycznia) pogoda może być niebezpieczna. Na południowym wschodzie prognozowane są mgły, które ograniczą widzialność do 200 m. Tam też możliwe są opady marznące, powodujące gołoledź i śliskość. Na termometrach maksymalnie od 2°C do 6°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

Czwartek (23 stycznia) zapowiada się na dzień deszczowy w zachodniej Polsce. Deszcz ze śniegiem ma spaść w rejonach podgórskich. Tam też najchłodniej, ale z temperaturą nieznacznie powyżej zera. Na pozostałym obszarze kraju od 3°C do 7°C - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich dość silny i w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych - prognozuje IMGW.

Pogoda na ostatni weekend stycznia. Nawet 11 stopni powyżej zera!

Im bliżej weekendu, tym cieplej. W piątek (24 stycznia) nawet do 8°C w ciągu dnia. Tego dnia może spaść deszcz oraz deszcz ze śniegiem. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni - zapowiada IMGW. Jeszcze cieplej w sobotę (25 stycznia), nawet do 11°C na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze od 4°C do 8°C. Podobna pogoda również w niedzielę (26 stycznia).

#IMGWCMM: Według dzisiejszych średnioterminowych prognoz numerycznych💻, od soboty zrobi się naprawdę ciepło📈 jak na styczeń. Model ECMWF przewiduje maksymalną temperaturę powietrza na poziomie 14°C, natomiast GFS prognozuje 12°C. Również noce będą stosunkowo ciepłe. pic.twitter.com/BQfxepktGc— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 20, 2025

