Tadeusz Rydzyk ciągle sprzedaje opłatek zapominalskim! Cena zaskakuje każdego

Wigilia, to ciągle najważniejszy dzień dla większości Polaków. Tego dnia myślimy o tym, co zrobiliśmy dobrze w mijającym roku i co zrobiliśmy źle. Swoim najbliższym życzymy wszystkiego najlepszego. Tradycja wymaga, aby ta kolacja miała swoją oprawę. Na stole pojawiają się potrawy przypisane tylko temu spotkaniu. Wigilijny barszcz z uszkami lub zupa grzybowa, pierogi, i oczywiście smażony karp na różne sposoby.

By jednak wigilia była wigilią, tego wszystkiego może nie być. Musi być za to opłatek. To nim się dzielimy się z najbliższymi i składamy im życzenia.

Ci, którzy do tej pory nie nabyli niezbędnika wigilijnej kolacji, mamy dobrą informację. Ojciec Tadeusz Rydzyk pamięta o zapominalskich i w sklepiku fundacji Lux Veritatis przy ulicy Starotoruńskiej 1 w Toruniu opłatek ciągle czeka.

Cena opłatka jest bardzo przystępna. Paczuszka z kilkoma płatkami opłatka kosztuje tylko 6 złotych.