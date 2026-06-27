Tofifest 2026: Darmowe spotkania z legendami kina. Plan wydarzeń, harmonogram filmów, kina plenerowe

Tofifest 2026: Święto kina rusza w Toruniu

27 czerwca to ważna data w kalendarzu kinomanów. W Toruniu rusza 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST. Motyw przewodni tegorocznej edycji stanowi kultowy thriller science fiction „12 małp" Terry'ego Gilliama - twórcy związanego z grupą Monty Python. To przez ten pryzmat organizatorzy zapraszają do refleksji nad kondycją współczesnego kina i świata.

- W tym roku mamy 130 tytułów, prawie 200 gości. Myślę, że jako zespół możemy być dumni, że udało nam się zgromadzić tak szerokie spektrum - powiedziała dyrektorka imprezy, Kafka Jaworska i dodała, że widzów czekają m.in. eklektyczne filmy. Wśród nich m.in. "Północ/Południe", dzieło Kuby Grabowskiego, znanego szerszej publiczności jako Quebonafide.

Jaworska wskazała ponadto, że w Toruniu spotkamy się z mistrzami kina, ale również tymi, którzy są dopiero na początku swojej filmowej drogi i niebawem oczarują publiczność. Co istotne dla mieszkańców grodu Kopernika i gości - wszystkie spotkania są darmowe.

Ikony światowego i polskiego kina spotkają się z widzami. Wstęp wolny

W Toruniu Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą odbierze Agata Kulesza, a Dorota Stalińska została nagrodzona Złotym Aniołem dla Damy Polskiego Kina. Nagrodę marszałka województwa odbiorą Magdalena Czerwińska i Łukasz Simlat, a Bogusław Linda zostanie uhonorowany medalem Thorunium. Z widzami spotkają się m.in.:

Nastassja Kinski

Bogusław Linda

Joanna Kulig

Alicja Bachleda-Curuś

Jerzy Skolimowski

Andrzej Chyra

Agata Kulesza

Grażyna Szapołowska

Tomasz Schuchardt

Wojciech Smarzowski

Agata Turkot

Filmy, spotkania, kino plenerowe, plan wydarzeń, harmonogram festiwalu Tofifest

Harmonogram tegorocznej edycji MFF BellaTOFIFEST dostępny jest w tym miejscu. Pokazy filmowe zaplanowano:

w CKK Jordanki

w kinie Cinema-City

w Muzeum Etnograficznym

w kinie przy Dworze Mieszczańskim

na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego

Wszystkie spotkania są darmowe, ale na filmy trzeba kupić wejściówki. Festiwal Tofifest to również nagrody, a konkretnie:

Nagrody regulaminowe

Grand Prix - Nagroda Prezydenta Miasta Torunia - konkurs ON AIR

Złoty Anioł - konkurs FROM POLAND

Nagroda im. Ryszarda Bugajskiego dla najlepszego(-j) reżysera(-ki) konkursu FROM POLAND

Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri

Nagrody honorowe

Złoty Anioł - Nagroda za niepokorność twórczą

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia - Flisak

Złoty Anioł - Nagroda dla Damy Kina

Złoty Anioł - Nagroda Bella Woman