Tofifest 2026: Darmowe spotkania z legendami kina. Plan wydarzeń, harmonogram filmów, kina plenerowe

Tofifest 2026: Święto kina rusza w Toruniu
27 czerwca to ważna data w kalendarzu kinomanów. W Toruniu rusza 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST. Motyw przewodni tegorocznej edycji stanowi kultowy thriller science fiction „12 małp" Terry'ego Gilliama - twórcy związanego z grupą Monty Python. To przez ten pryzmat organizatorzy zapraszają do refleksji nad kondycją współczesnego kina i świata.
- W tym roku mamy 130 tytułów, prawie 200 gości. Myślę, że jako zespół możemy być dumni, że udało nam się zgromadzić tak szerokie spektrum - powiedziała dyrektorka imprezy, Kafka Jaworska i dodała, że widzów czekają m.in. eklektyczne filmy. Wśród nich m.in. "Północ/Południe", dzieło Kuby Grabowskiego, znanego szerszej publiczności jako Quebonafide.
Jaworska wskazała ponadto, że w Toruniu spotkamy się z mistrzami kina, ale również tymi, którzy są dopiero na początku swojej filmowej drogi i niebawem oczarują publiczność. Co istotne dla mieszkańców grodu Kopernika i gości - wszystkie spotkania są darmowe.
Ikony światowego i polskiego kina spotkają się z widzami. Wstęp wolny
W Toruniu Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą odbierze Agata Kulesza, a Dorota Stalińska została nagrodzona Złotym Aniołem dla Damy Polskiego Kina. Nagrodę marszałka województwa odbiorą Magdalena Czerwińska i Łukasz Simlat, a Bogusław Linda zostanie uhonorowany medalem Thorunium. Z widzami spotkają się m.in.:
- Nastassja Kinski
- Bogusław Linda
- Joanna Kulig
- Alicja Bachleda-Curuś
- Jerzy Skolimowski
- Andrzej Chyra
- Agata Kulesza
- Grażyna Szapołowska
- Tomasz Schuchardt
- Wojciech Smarzowski
- Agata Turkot
Filmy, spotkania, kino plenerowe, plan wydarzeń, harmonogram festiwalu Tofifest
Harmonogram tegorocznej edycji MFF BellaTOFIFEST dostępny jest w tym miejscu. Pokazy filmowe zaplanowano:
- w CKK Jordanki
- w kinie Cinema-City
- w Muzeum Etnograficznym
- w kinie przy Dworze Mieszczańskim
- na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego
Wszystkie spotkania są darmowe, ale na filmy trzeba kupić wejściówki. Festiwal Tofifest to również nagrody, a konkretnie:
Nagrody regulaminowe
- Grand Prix - Nagroda Prezydenta Miasta Torunia - konkurs ON AIR
- Złoty Anioł - konkurs FROM POLAND
- Nagroda im. Ryszarda Bugajskiego dla najlepszego(-j) reżysera(-ki) konkursu FROM POLAND
- Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri
Nagrody honorowe
- Złoty Anioł - Nagroda za niepokorność twórczą
- Nagroda Prezydenta Miasta Torunia - Flisak
- Złoty Anioł - Nagroda dla Damy Kina
- Złoty Anioł - Nagroda Bella Woman