Tofifest 2026: Darmowe spotkania z legendami kina. Plan wydarzeń, harmonogram filmów, kina plenerowe

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Maria Nowak
Maria Nowak
2026-06-27 4:57

W Toruniu rusza 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST. W naszym materiale prezentujemy zapowiedź imprezy, pokazujemy gdzie szukać planu wydarzeń, harmonogramu filmów i polecamy darmowe spotkania z wybitnymi aktorami oraz reżyserami. Szczegóły w artykule na se.pl.

Uczestnik konferencji trzyma ulotkę 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST z podobizną Bruce'a Willisa. W tle widać rozmazane sylwetki dwóch innych osób. Więcej o wydarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wojciech Szabelski / materiały prasowe organizatora/ Materiały prasowe 24. MFF BellaTOFIFEST rusza w Toruniu

Tofifest 2026: Święto kina rusza w Toruniu

27 czerwca to ważna data w kalendarzu kinomanów. W Toruniu rusza 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST. Motyw przewodni tegorocznej edycji stanowi kultowy thriller science fiction „12 małp" Terry'ego Gilliama - twórcy związanego z grupą Monty Python. To przez ten pryzmat organizatorzy zapraszają do refleksji nad kondycją współczesnego kina i świata. 

- W tym roku mamy 130 tytułów, prawie 200 gości. Myślę, że jako zespół możemy być dumni, że udało nam się zgromadzić tak szerokie spektrum - powiedziała dyrektorka imprezy, Kafka Jaworska i dodała, że widzów czekają m.in. eklektyczne filmy. Wśród nich m.in. "Północ/Południe", dzieło Kuby Grabowskiego, znanego szerszej publiczności jako Quebonafide. 

Jaworska wskazała ponadto, że w Toruniu spotkamy się z mistrzami kina, ale również tymi, którzy są dopiero na początku swojej filmowej drogi i niebawem oczarują publiczność. Co istotne dla mieszkańców grodu Kopernika i gości - wszystkie spotkania są darmowe.

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W Toruniu Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą odbierze Agata Kulesza, a Dorota Stalińska została nagrodzona Złotym Aniołem dla Damy Polskiego Kina. Nagrodę marszałka województwa odbiorą Magdalena Czerwińska i Łukasz Simlat, a Bogusław Linda zostanie uhonorowany medalem Thorunium. Z widzami spotkają się m.in.:

  • Nastassja Kinski
  • Bogusław Linda
  • Joanna Kulig
  • Alicja Bachleda-Curuś
  • Jerzy Skolimowski
  • Andrzej Chyra
  • Agata Kulesza
  • Grażyna Szapołowska
  • Tomasz Schuchardt
  • Wojciech Smarzowski
  • Agata Turkot

Filmy, spotkania, kino plenerowe, plan wydarzeń, harmonogram festiwalu Tofifest

Harmonogram tegorocznej edycji MFF BellaTOFIFEST dostępny jest w tym miejscu. Pokazy filmowe zaplanowano:

  • w CKK Jordanki
  • w kinie Cinema-City
  • w Muzeum Etnograficznym
  • w kinie przy Dworze Mieszczańskim
  • na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego

Wszystkie spotkania są darmowe, ale na filmy trzeba kupić wejściówki. Festiwal Tofifest to również nagrody, a konkretnie:

Nagrody regulaminowe

  • Grand Prix - Nagroda Prezydenta Miasta Torunia - konkurs ON AIR
  • Złoty Anioł - konkurs FROM POLAND
  • Nagroda im. Ryszarda Bugajskiego dla najlepszego(-j) reżysera(-ki) konkursu FROM POLAND
  • Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri

Nagrody honorowe

  • Złoty Anioł - Nagroda za niepokorność twórczą
  • Nagroda Prezydenta Miasta Torunia - Flisak
  • Złoty Anioł - Nagroda dla Damy Kina
  • Złoty Anioł - Nagroda Bella Woman
Uroczysta Gala Zamknięcia 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST w Toruniu
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