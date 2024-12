Toruń będzie pozyskiwał ciepło ze ścieków! Działania już trwają

Toruń pozyska ciepło ze ścieków

Co toruńskie ścieki mają wspólnego z energią cieplną? Okazuje się, że bardzo dużo. I to na tyle, że w przyszłości mogą nam zapewnić pozyskiwanie tej energii. Działania w tej sprawie już trwają. - Przygotowujemy się już do budowy pompy ciepła przy oczyszczalni ścieków, tak żeby w jak najmniejszym stopniu, na jak najmniejszym odcinku pompować te ścieki do instalacji. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z zarządem Toruńskich Wodociągów. Z tamtej strony mamy bardzo pozytywne podejście do tematu - mówi Wojciech Dobrak, prezes Zarządu PGE Toruń.

Współpraca miasta z PGE planowana jest także podczas budowy nowej bazy tramwajowej i autobusowej w okolicach Motoareny.

Prezydent Torunia o współpracy z PGE

Rozmowy z Toruńskimi Wodociągami wciąż trwają. Prezydent Paweł Gulewski jest optymistą. Gospodarz miasta był obecny przy podpisaniu listu intencyjnego z PGE Toruń S.A.

Wchodzimy na najwyższą półkę technologicznych rozwiązań pozyskiwania ciepła, które do tej pory ulatywało wraz ze spustem tych ścieków do Wisły po uprzednim ich oczyszczeniu. Dla nas to kolejny ważny punkt i plus - zapewnił prezydent Paweł Gulewski.

Prezes Dobrak dodał, że "ścieki są niezwykle efektywnym źródłem ciepła". Mowa tu o oczyszczonych ściekach, które mają temperaturę od kilkunastu do 20 stopni Celsjusza. Taką temperaturę w pompach ciepła można podwyższyć do wymaganej w naszym systemie temperatury kilkudziesięciu stopni. Do tej pory marnowane ciepło, teraz będzie odpowiednio wykorzystane. Do tematu będziemy wracać.