Autobusy i tramwaje za darmo. Jest oficjalna decyzja w sprawie darmowej komunikacji

Zmiany w funkcjonowaniu toruńskiej komunikacji miejskiej zostały wdrożone 25 października. Torunian najbardziej interesuje sobota (1 listopada 2025). MZK potwierdził, że we Wszystkich Świętych autobusy i tramwaje będą darmowe.

- Tego dnia i w tych godzinach będą również dostępne BEZPŁATNIE PARKINGI PARK & RIDE na ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego - podała rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Warto wiedzieć, że 1 listopada będą obowiązywały rozkłady jazdy, które kojarzymy z niedzielą. Szczegóły omawiamy poniżej.

Toruń: Darmowa komunikacja miejska 1 listopada

W 2025 roku 1 listopada wypada w sobotę. Torunianie masowo udadzą się na cmentarze, aby zapalić znicze na grobach bliskich zmarłych. Podobnie będzie w innych miastach, nie tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Kierowcy muszą się zapoznać ze zmianami w organizacji ruchu drogowego. W tym materiale skupimy się przede wszystkim na autobusach i tramwajach, czyli komunikacji miejskiej. Już od 25 października dojazd do bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w dni robocze w wyznaczonych godzinach jest możliwy dzięki autobusom linii nr 14 i 17. A jak będzie we Wszystkich Świętych? O tym informuje rzeczniczka MZK w Toruniu:

Ruch tramwajowy i autobusowy będzie się odbywał według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele.

W godz. 5:00-23:00 przejazd środkami komunikacji miejskiej jest bezpłatny. Tego dnia i w tych godzinach będą również dostępne bezpłatnie parkingi Park & Ride na ul. Olimpijskiej 42 i ul. Dziewulskiego 38.

Dodatkowo będą kursować autobusy:

linii nr O-1 na trasie Dworzec Autobusowy– Cmentarz Centralny – Odrodzenia w godz. 7:15 – 18:00 z częstotliwością od 20 do 5 minut, linii nr 18 na trasie Uniwersytet – Cmentarz Centralny – Kolankowskiego w godzinach 7:05 – 18:00 z częstotliwością od 20 do 5 minut.