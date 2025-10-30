Autobusy i tramwaje za darmo. Jest oficjalna decyzja w sprawie darmowej komunikacji

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-30 12:17

Mieszkańcy Torunia będą mogli pojechać na cmentarze za darmo. MZK potwierdził, że w sobotę (1 listopada) autobusy i tramwaje będą kursować inaczej, niż zazwyczaj. W dniu Wszystkich Świętych warto zrezygnować z samochodu i skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Szczegóły poniżej.

Autobus MZK w Toruniu jedzie na cmentarz

i

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Autobus MZK w Toruniu jedzie na cmentarz
  • Zmiany w funkcjonowaniu toruńskiej komunikacji miejskiej zostały wdrożone 25 października. Torunian najbardziej interesuje sobota (1 listopada 2025). MZK potwierdził, że we Wszystkich Świętych autobusy i tramwaje będą darmowe.
  • -  Tego dnia i w tych godzinach będą również dostępne BEZPŁATNIE PARKINGI PARK & RIDE na ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego - podała rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
  • Warto wiedzieć, że 1 listopada będą obowiązywały rozkłady jazdy, które kojarzymy z niedzielą. Szczegóły omawiamy poniżej.

Toruń: Darmowa komunikacja miejska 1 listopada

W 2025 roku 1 listopada wypada w sobotę. Torunianie masowo udadzą się na cmentarze, aby zapalić znicze na grobach bliskich zmarłych. Podobnie będzie w innych miastach, nie tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Kierowcy muszą się zapoznać ze zmianami w organizacji ruchu drogowego. W tym materiale skupimy się przede wszystkim na autobusach i tramwajach, czyli komunikacji miejskiej.  Już od 25 października dojazd do bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w dni robocze w wyznaczonych godzinach jest możliwy dzięki autobusom linii nr 14 i 17. A jak będzie we Wszystkich Świętych? O tym informuje rzeczniczka MZK w Toruniu:

  • Ruch tramwajowy i autobusowy będzie się odbywał według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele.
  • W godz. 5:00-23:00 przejazd środkami komunikacji miejskiej jest bezpłatny. Tego dnia i w tych godzinach będą również dostępne bezpłatnie parkingi Park & Ride na ul. Olimpijskiej 42 i ul. Dziewulskiego 38.
  • Dodatkowo będą kursować autobusy:
  1. linii nr O-1 na trasie Dworzec Autobusowy– Cmentarz Centralny – Odrodzenia w godz. 7:15 – 18:00 z częstotliwością od 20 do 5 minut,
  2. linii nr 18 na trasie Uniwersytet – Cmentarz Centralny – Kolankowskiego w godzinach 7:05 – 18:00 z częstotliwością od 20 do 5 minut.
  • Autobusy linii nr 18 będą omijały wjazd w ul. Polną, Kociewską i Mleczną - nie będą obsługiwane przystanki: Dębowa Góra (w kierunku cmentarza), Fort IV, Kanałowa i Kociewska.
  • Nie będzie kursować autobus linii nr 24.
  • Dojazd do Miejsca Pamięci Narodowej na Barbarce możliwy wybranymi kursami linii nr 31.
Skarby z kartofliska. Kilka dni temu kopali tu ziemniaki, a teraz odkryto cmentarzysko sprzed 2000 lat
33 zdjęcia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MZK TORUŃ
TORUŃ WIADOMOŚCI