Toruń ma pieniądze dla dzieciaków. Mogą pojechać na wycieczkę do Paryża lub Rzymu. Takie są warunki

O Budżecie Obywatelskim w Toruniu było głośno właściwie tylko raz. Mowa o sytuacji, kiedy pieniądze trafiły na budowę orlika przy szkole ojca Tadeusza Rydzyka. Nie było w tym jednak ani sensacji, ani też żadnego przekrętu. Bo każdy mieszkaniec Torunia ma prawo wystąpić do UMT o pieniądze na sfinansowanie projektu. W tym roku Budżet Obywatelski wynosi aż 8 milionów złotych. Na pewno swoje projekty zgłoszą szkoły, ponieważ robią to co roku. W tej sprawie w Urzędzie Miasta Torunia odbyła się konferencja prasowa. Szczegóły znajdziecie pod galerią z wyborów samorządowych 2024. Na zdjęciach widać, jak głosowali torunianie.

Toruń ma pieniądze na wyjazdy do Paryża. Takie są warunki

- Wnioski możną składać od 17 kwietnia do 17 maja. Potem zostaną ocenione, czyli sprawdzone pod kątem spełnienia warunków formalnych - powiedział Paweł Piotrowicz, dyrektor wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Torunia. - O tym jakie projekty zostaną dofinansowane, zadecydują sami mieszkańcy Torunia w głosowaniu, tak jak to się odbywa co roku - dodał.

Nasz dziennikarz zapytał, czy dzieci ze szkoły podstawowej albo młodzież ze szkół średnich mogą napisać projekt o dofinansowanie na wyjazd do Paryża, by zobaczyć dzieła impresjonistów w Luwrze i Wieżę Eiffla.

- Nie może to być wycieczka tylko projekt edukacyjny - odpowiedział nam dyrektor Piotrowski. - Pracownicy Urzędu Miasta odpowiedzą na każde pytanie dzieci i młodzieży, ale za nich tego projektu nie napiszą. To one muszą to zrobić samodzielnie. Jesteśmy do ich dyspozycji. Dofinansowanie takiego projektu nie może przekroczyć 80 tysięcy złotych - dodał.

Liczymy na to, że dzieciaki z toruńskich szkół zastanowią się gdzie chciałyby pojechać i czego się dowiedzieć. Potem napiszą takie projekty, że urzędnikom zrzedną miny, gdy będą się z nimi zapoznawać.