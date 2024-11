Prezydent zapowiadał bezpłatne przedszkola. To były obiecanki cacanki

Co się stało?

Spis treści

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy ruszył 23 listopada

Wielu torunian cieszy się, że ruszył już w listopadzie. Mowa o Toruńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który od soboty (23 listopada) czeka na odwiedzających i kusi pysznymi potrawami oraz napojami. Na inaugurację organizatorzy przygotowali m.in. paradę z udziałem św. Mikołaja i koncert Gosi Andrzejewicz. - Ponad 70 wystawców i 55 pięknych budkach czeka na gości - przekazał prezydent Paweł Gulewski. Torunianie tłumnie ruszyli do centrum starówki. Czy świąteczny jarmark przypadł im do gustu? Sprawdziła to nasza reporterka. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Szczegóły Jarmarku Bożonarodzeniowego znajdziesz w tym artykule!

Mieszkańcy Torunia ocenili świąteczny jarmark. "Do tej pory mieliśmy wersję demo"

Góralskie sery, grzane wino, atrakcje dla najmłodszych - zgodnie z zapowiedziami, organizatorzy mają propozycje zarówno dla starszej, jak i młodszej części odwiedzających. Rozmach świątecznego jarmarku docenili pierwsi goście.

- Fajnie, że w końcu się rozrósł. Do tej pory mieliśmy taką bardzo demo wersję. W tym roku jest naprawdę fajnie, wygląd domków jest dużo fajniejszy - wspomniała jedna z odwiedzających. - Dobijamy do większych miast - dodał mężczyzna, którego spotkaliśmy na jarmarku.

Torunianie zdradzili, że byli na jarmarkach we Wrocławiu, Berlinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu. Ich zdaniem gród Kopernika "powoli dobija do poziomu" większych miast.

Kolejna z przepytywanych kobiet stwierdziła, że jarmarki w wielu polskich miastach wyglądają tak samo. - Brakuje mi rękodzieła. Chciałabym, żeby tego było więcej, takich typowo świątecznych rzeczy, a tutaj słoiki, jedzonko, kapusta - oceniła. Jeden z torunian wspomniał, że jarmark bardzo podoba się jego pieskowi. Rozbudowanie jarmarku torunianie uważają za jedną z największych zalet.

Jedzenie na Toruńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Jakie ceny?

Przepytywani przez naszą reporterkę torunianie chwalili kołacze czekoladowe z posypką waniliową, na dobre oceny mogły liczyć również m.in.:

tosty z pieczarkami

pierogi

oscypki

W trakcie sondy dowiedzieliśmy się, że ceny są przystępne, a nawet jest taniej niż w innych miastach. Torunianie życzyliby sobie również, aby śnieg przejął inicjatywę od deszczu. Biały puch mógłby ich zdaniem dodać jeszcze więcej klimatu. W kolejnych materiałach omówimy szczegółowo ceny na świątecznym jarmarku w Toruniu.