Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-22 16:37

W Toruniu doszło do dramatycznych scen. Policjantka z komisariatu na Śródmieściu, sierż. Zuzanna Sadecka, błyskawicznie zareagowała, gdy na ulicy zasłabł 89-letni mężczyzna. Jej profesjonalizm i determinacja w reanimacji, wsparte przez pomoc osób postronnych, przywróciły seniorowi funkcje życiowe.

  • Sierż. Zuzanna Sadecka z komisariatu na Śródmieściu w Toruniu uratowała życie 89-letniemu mężczyźnie, który zasłabł na ulicy.
  • Policjantka natychmiast rozpoczęła reanimację, a dzięki jej profesjonalizmowi i pomocy przechodniów, senior odzyskał funkcje życiowe.

Policjantka z Torunia ruszyła na pomoc. 89-latek zasłabł na ulicy

W miniony czwartek, 18 września 2025 roku, około godziny 15:00, na ulicy Grudziądzkiej w Toruniu, patrol policji z komisariatu na Śródmieściu został wezwany do mężczyzny, który zasłabł. Na miejscu okazało się, że 89-letni torunianin leży nieprzytomny na chodniku.

- Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce. Na chodniku leżał nieprzytomny i siny 89-letni torunianin. Początkowo mężczyzna oddychał, jednak jego stan szybko się pogorszył i oddech ustał – relacjonuje toruńska policja.

Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ mężczyzna przestał oddychać. Sierżant Zuzanna Sadecka natychmiast przystąpiła do działania. Bez wahania rozpoczęła masaż serca. W tym samym czasie st. post. Michał Borkowski poinformował dyżurnego o sytuacji i pobiegł na pobliską stację pogotowia ratunkowego, aby wezwać pomoc. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, mężczyzna odzyskał oddech. Dwóch świadków, którzy byli na miejscu, również wsparło działania funkcjonariuszki, pomagając w ułożeniu seniora i dbając o udrożnienie jego dróg oddechowych.

Polecany artykuł:

Dramat pod Toruniem. 23-latek zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań

Szybka reanimacja i walka o oddech. Liczyła się każda sekunda

Niestety, stan 89-latka ponownie się pogorszył. Policjantka po raz kolejny rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Jej determinacja i umiejętności przyniosły efekt – senior odzyskał funkcje życiowe.

- Dzięki skutecznym działaniom sierżant Zuzanny Sadeckiej, Senior odzyskał funkcje życiowe. Mundurowa, oprócz prowadzenia reanimacji, zadbała również o komfort psychiczny 89-latka, pozostając przy nim i monitorując jego stan aż do przybycia zespołu ratownictwa – informuje policja.

Szybka i profesjonalna reakcja policjantów z Torunia przyczyniła się do uratowania życia 89-letniego mężczyzny. Ich opanowanie, determinacja i umiejętność udzielania pierwszej pomocy zasługują na najwyższe uznanie.

Sonda
Wiesz jak udzielić pierwszej pomocy?
Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJANTKA
POLICJA TORUŃ
REANIMACJA