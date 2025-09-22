Sierż. Zuzanna Sadecka z komisariatu na Śródmieściu w Toruniu uratowała życie 89-letniemu mężczyźnie, który zasłabł na ulicy.

Policjantka natychmiast rozpoczęła reanimację, a dzięki jej profesjonalizmowi i pomocy przechodniów, senior odzyskał funkcje życiowe.

Policjantka z Torunia ruszyła na pomoc. 89-latek zasłabł na ulicy

W miniony czwartek, 18 września 2025 roku, około godziny 15:00, na ulicy Grudziądzkiej w Toruniu, patrol policji z komisariatu na Śródmieściu został wezwany do mężczyzny, który zasłabł. Na miejscu okazało się, że 89-letni torunianin leży nieprzytomny na chodniku.

- Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce. Na chodniku leżał nieprzytomny i siny 89-letni torunianin. Początkowo mężczyzna oddychał, jednak jego stan szybko się pogorszył i oddech ustał – relacjonuje toruńska policja.

Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ mężczyzna przestał oddychać. Sierżant Zuzanna Sadecka natychmiast przystąpiła do działania. Bez wahania rozpoczęła masaż serca. W tym samym czasie st. post. Michał Borkowski poinformował dyżurnego o sytuacji i pobiegł na pobliską stację pogotowia ratunkowego, aby wezwać pomoc. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, mężczyzna odzyskał oddech. Dwóch świadków, którzy byli na miejscu, również wsparło działania funkcjonariuszki, pomagając w ułożeniu seniora i dbając o udrożnienie jego dróg oddechowych.

Szybka reanimacja i walka o oddech. Liczyła się każda sekunda

Niestety, stan 89-latka ponownie się pogorszył. Policjantka po raz kolejny rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Jej determinacja i umiejętności przyniosły efekt – senior odzyskał funkcje życiowe.

- Dzięki skutecznym działaniom sierżant Zuzanny Sadeckiej, Senior odzyskał funkcje życiowe. Mundurowa, oprócz prowadzenia reanimacji, zadbała również o komfort psychiczny 89-latka, pozostając przy nim i monitorując jego stan aż do przybycia zespołu ratownictwa – informuje policja.

Szybka i profesjonalna reakcja policjantów z Torunia przyczyniła się do uratowania życia 89-letniego mężczyzny. Ich opanowanie, determinacja i umiejętność udzielania pierwszej pomocy zasługują na najwyższe uznanie.

