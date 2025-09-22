Dramat pod Toruniem. 23-latek zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań

Tragiczny finał weekendu w Osieku nad Wisłą. 23-latek utonął w jeziorze

Tragiczny koniec kalendarzowego lata w Osieku nad Wisłą. W sobotę (20 września) z jeziora wyciągnięto ciało 23-letniego mężczyzny, który około godz. 18:30 zniknął pod wodą. Do poszukiwań natychmiast włączono służby ratunkowe: strażaków, policjantów, WOPR oraz pogotowie ratunkowe.

Po pół godzinie sonar wskazał w wodzie obiekt, który mógł być ciałem 23-latka. Nurkowie wyciągnęli młodego mężczyznę z wody i rozpoczęli dramatyczną walkę o uratowanie go. Niestety, 23-latkowi nie udało się pomóc. Lekarz stwierdził zgon.

Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać szczegóły i okoliczności śmierci 23-latka. Kalendarzowe lato dobiegło końca, sezon na kąpiele w jeziorach czy rzekach mija, jednak mimo to mundurowi proszą o zachowanie ostrożności nad wodą.

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.