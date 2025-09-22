Dramat pod Toruniem. 23-latek zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-22 12:42

Tragiczny weekend pod Toruniem. Z jeziora w Osieku nad Wisłą utonął 23-latek. Młody mężczyzna zniknął w pewnym momencie pod wodą. W jego poszukiwania zaangażowano policjantów, strażaków, WOPR oraz pogotowie ratunkowe. Niestety, 23-latka nie udało się uratować.

Wodniacy

i

Autor: wm.policja.gov.pl/ Materiały prasowe Zdj. ilustracyjne.
Super Express Google News

Tragiczny finał weekendu w Osieku nad Wisłą. 23-latek utonął w jeziorze

Tragiczny koniec kalendarzowego lata w Osieku nad Wisłą. W sobotę (20 września) z jeziora wyciągnięto ciało 23-letniego mężczyzny, który około godz. 18:30 zniknął pod wodą. Do poszukiwań natychmiast włączono służby ratunkowe: strażaków, policjantów, WOPR oraz pogotowie ratunkowe.

Po pół godzinie sonar wskazał w wodzie obiekt, który mógł być ciałem 23-latka. Nurkowie wyciągnęli młodego mężczyznę z wody i rozpoczęli dramatyczną walkę o uratowanie go. Niestety, 23-latkowi nie udało się pomóc. Lekarz stwierdził zgon.

Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać szczegóły i okoliczności śmierci 23-latka. Kalendarzowe lato dobiegło końca, sezon na kąpiele w jeziorach czy rzekach mija, jednak mimo to mundurowi proszą o zachowanie ostrożności nad wodą.

Źródło: ototorun.pl

Sonda
Czy wiesz jak pomóc tonącej osobie?

Polecany artykuł:

Zmieniał koło w samochodzie, chwilę potem doszło do tragedii. Koszmarny wypadek…

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Tragiczny wypadek koło Ełku. Dwie osoby śmiertelnie potrącone przez ciężarówkę

Polecany artykuł:

Chciał kupić bilet dla dziecka. Na miejscu przeżył szok
Zabójstwo w Złocieńcu. Oskarżony doprowadzony do sądu.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki