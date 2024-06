Tragedia na moście stalowym. 20-latek nie miał żadnych szans. Zginął na miejscu

Tragiczny wypadek na moście stalowym we Włocławku

Do wspominanego wyżej wypadku doszło w miniony poniedziałek (24 czerwca 2024 r.) około godziny 22.30 na moście im. Marszałka Rydza-Śmigłego we Włocławku. Oficer prasowa włocławskiej komendy poinformowała nas, że jej koledzy wykonywali czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu wypadków drogowych oraz biegłego lekarza sądowego. Co do tej pory udało się ustalić funkcjonariuszom?

- Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący motocyklem honda, wykonując manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego najechał na krawężnik i uderzył w filar mostu. Niestety 20-letni motocyklista poniósł śmierć na miejscu - wyjaśniła nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, rzeczniczka KMP we Włocławku.

Kolejna tragedia z udziałem motocyklisty. Apel służb

Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśni śledztwo, prowadzone pod nadzorem prokuratora. - Po raz kolejny apelujemy o rozwagę na drodze! Jedźmy ostrożnie, bacznie obserwujmy otoczenie i dostosujmy prędkość do warunków drogowych, by w razie potrzeby mieć czas na podjęcie odpowiednich manewrów - przekazała oficer prasowa włocławskiej komendy.

Apel policji powinien wybrzmieć głośno i wyraźnie. 20 czerwca informowaliśmy o miażdżących statystkach, dotyczących wypadków z udziałem motocyklistów. Siedmiu kierowców jednośladów zginęło w wypadkach - to bilans KGP, który obejmował jedynie dni 10-16 czerwca 2024 roku. Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia. Apel o ostrożność dotyczy zarówno kierowców, jak i pieszych.

