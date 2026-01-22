Tragiczny wypadek pod Włocławkiem. Nie żyje młody kierowca [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło na 255. kilometrze drogi krajowej nr 91, na trasie Włocławek – Kowal, w rejonie baru Ambrozja. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 13:39. Na miejscu natychmiast pojawiły się straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, samochód osobowy marki Renault uderzył w tył naczepy pojazdu ciężarowego. Siła zderzenia była ogromna. Kierowca osobówki nie miał żadnych szans na przeżycie.

W miejscowości Przydatki Gołaszewskie samochód osobowy marki Renault uderzył w tył naczepy samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł mężczyzna, kierowca samochodu osobowego – mówi w rozmowie z "Gazeta Pomorską" st. bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz policjanci. Droga krajowa nr 91 została częściowo zablokowana.

Okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora.

Policjanci wstępnie ustalili, że 25-latek, jadąc w kierunku Włocławka, uderzył w tył naczepy pojazdu ciężarowego. W wyniku zderzenia kierujący pojazdem renault poniósł śmierć na miejscu. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora, które mają ustalić okoliczności i przyczynę zdarzenia – poinformował "Pomorską" mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Jak podaje Gazeta Pomorska, to kolejny tragiczny wypadek na tym odcinku drogi, który od lat uznawany jest za jeden z bardziej niebezpiecznych w regionie.