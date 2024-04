Tutaj możesz znaleźć wsparcie. Fundacja z Torunia pokazuje, że wszystko jest możliwe

To jedno z najlepszych liceów w Polsce. Nastolatkowie marzą o nim od lat. Dyrektorka opowiada o sukcesie

Więcej tramwajów ruszy na ulice Torunia. Kiedy to nastąpi?

Włocławek: 13-latek maltretował kota, a jego kolega to nagrywał! Nie uniknie kary

Gdzie w Toruniu dać się, jeśli potrzebujemy pomocy? Na pewno warto wspomnieć o Fundacji Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe”, która została założona 13 stycznia 2016 roku. Niebawem minie sześć lat od początku działalności, a wszystko wzięło się z chęci podzielenia się dobrem z drugim człowiekiem. - W głowie i sercu kilkoro przyjaciół zrodziło się przeogromne pragnienie pracy na rzec naszego społeczeństwa w gminie. Dostrzegaliśmy wiele niezaspokojonych potrzeb, na co dzień nieśliśmy pomoc personalnie tym, którzy jej potrzebowali. By móc działać lokalnie z większym rozmachem, postanowiłem założyć fundację społeczną, całkowicie charytatywną, aby móc działać społecznie na większą skalę. Spotkało się to z bardzo dobrym, pozytywnym odzewem w społeczności Torunia i okolic. Choć współpracujemy z ludźmi aktywnymi społecznie, także w polityce, już od samego początku postanowiłem, że nasza fundacja będzie apolityczna - opowiada nam Dariusz Kaproń, prezes fundacji.

Przeczytaj też: Ciepło dla potrzebujących torunian. Cztery organizacje otrzymały spore pieniądze

Toruń. Fundacja Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe”. Czym się zajmuje?

Toruńska fundacja nie ogranicza się tylko do pomagania osobom w konkretnym wieku. Przez lata jej działalność znacząco ewoluowała, o czym z dumą mówią jej przedstawiciele. - Realizujemy projekty, w tym te długofalowe. - Na samym początku, przez niecałe 2 lata fundacja nasza pracowała z dziećmi, organizując im czas wolny, pozalekcyjny w postaci kreatywnego i dynamicznego klubu dla dzieci o nazwie Kidz Klub - wspomina Dariusz Kaproń. - Obecnie pracujemy nad uruchomieniem jego drugiej edycji na terenie toruńskiej starówki - dodaje.

- Drugim naszym projektem, który realizujemy co roku jest Kurs Alpha, przeznaczony dla osób poszukujących nowej jakości i sensu życia, oczekujących od niego więcej niż przeciętnie. Taki kurs przy wykładzie, rozmowie i dobrym jedzeniu, trwa 3 miesiące, jest połączony z wyjazdem weekendowym i jak i inne nasze działania jest bezpłatny dla jego uczestników. Oferujemy jedno darmowe spotkanie w tygodniu - wyjaśnia prezes fundacji.

- Trzecim, chyba najtrudniejszym projektem, który rozrósł się do naprawdę sporych rozmiarów, angażujący wiele osób jest Coffee House, umiejscowiony przy ul. Waryńskiego 19. W tym miejscu znajduje się punkt, w którym niesiemy pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz bezdomnym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez cały rok. Odbywają się w piątki o godz. 18 i przychodzi rotacyjnie kilkanaście osób. Zawsze mamy na nich posiłek, są pełne nadziei, motywacji, edukacji i przyjacielskiej empatii. Warunkiem podstawowym jest uczestnictwo na trzeźwo choć pierwszy raz można przyjść wyjątkowo „pod wpływem” - tłumaczy prezes Dariusz Kaproń.

Prezes Fundacji zaznacza, że są to spotkania motywujące do zmiany, budujące relacje z ludźmi i dające wiele rodzajów wsparcia. Jakie konkretnie? Są to m.in. grupy wzmacniające dla narkomanów i alkoholików. Wykonywane są też zdjęcia do dowodów tożsamości osobom bezdomnym. Mogą oni też liczyć na ciepłe posiłki.

- Przy punkcie prowadzona jest również Jadłodzielnia. Ratujemy ludzi wykluczonych społecznie, udzielając pierwszej pomocy psychologicznej, emocjonalnej, duchowej. Wydajemy ubrania, strzyżemy, opatrujemy, pomagamy wyjść z „bagna” wykluczenia społecznego, następnie kierujemy ich do ośrodków specjalistycznych, na przykład do ośrodków terapii uzależnień czy schronisk. Miło jest później rozmawiać z tymi, którzy odbyli terapię i ich życie się zmieniło. Są to już zupełnie inni ludzie - podkreśla prezes Kaproń. Zdjęcia, ukazujące działalność fundacji znajdziecie w naszej galerii. Pod nią dalszy ciąg materiału.

Toruńska fundacja organizuje Wigilię dla bezdomnych. Wsparcia nie brakuje

Każdy rok pracy wieńczony jest Wigilią dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Prezes Kaproń podkreślił, że w jej organizację organizuje się lokalna społeczność Torunia. Są to biznesmani, społecznicy, ludzie dobrego serca. - Okazuje się, że jest ich bardzo wiele. Przekazują pieniądze, ubrania, potrawy na ten cel. W tym roku rozdaliśmy około 60 paczek a bezdomnych uczestników było dużo więcej - mówi z radością.

- W naszej fundacji osoby karane mogą „odpracowywać” godziny społeczne. Także uczniowie szkół dla dorosłych mogą odbywać praktykę jako wolontariusze i stawiać pierwsze kroki, zapoznając się z bliska z problemem uzależnień. Współpracujemy ze służbami miejskimi, ośrodkami, hostelami, schroniskami, organizacjami i innymi podmiotami. Od trzech lat, nasza fundacja jest organizacją pożytku publicznego i utrzymuje się - oprócz darowizn społecznych - z pozyskiwania 1% podatku. Zapraszamy do wsparcia naszych szlachetnych inicjatyw. Nr KRS: 0000596503 - zachęca prezes fundacji "Wszystko Jest Możliwe".

Fundacja z Torunia rozwija się z każdym miesiącem. Co szykuje na rok 2022?

- Z radością informujemy, że w styczniu 2022 roku, nasza fundacja uruchomi nowy projekt, ulokowany również przy ul. Waryńskiego 19 w Toruniu. Będzie to Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Dla osób Uzależnionych i Bezdomnych. Trwają przygotowania. Pomoc drugiemu człowiekowi, uwolnienie go od balastów nieudanego przeszłego życia i podniesienie go na wyższy poziom funkcjonowania, jest dla nas absolutnym priorytetem. Tak jest misja i takie wartości naszej fundacji. Czyniąc dobro, rozpowszechnianie zasady etyki chrześcijańskiej w społeczeństwie - informuje nas prezes Kaproń.

Uczą ich szacunku i empatii. Dzieci z Torunia zrobiły im piękny prezent

Członkini zarządu toruńskiej fundacji Ilona Rogaczewska z dumą opowiada o jednej z inicjatyw, w której brał udział jej synek. - Działalność fundacji, szczególnie Coffee House wpływa nie tylko na otoczenie, ale również na najbliższych. W tym roku klasa mojego syna wykonała kartki świąteczne z życzeniami do paczek wigilijnych. Przygotowując karki, dzieci mogły poznać i lepiej zrozumieć problem bezdomności czy wykluczenia społecznego. To niesamowita nauka empatii i szacunku dla drugiego człowieka niezależnie od okoliczności - cieszy się Ilona Rogaczewska.

Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o działalności Fundacji Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe”, koniecznie zajrzyjcie na jej profil na Facebooku.

i Autor: Fundacja Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe”, Kartki świąteczne z życzeniami do paczek wigilijnych. Od dzieci dla podopiecznych Fundacji Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe”

Sonda Czy zdarza wam się pomagać osobom bezdomnym? Tak Nie Tak, ale nigdy nie daję im pieniędzy