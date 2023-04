Nielegalny towar wpadł w ręce inowrocławskiej policji w minioną sobotę (15 kwietnia 2023 r.). Zaczęło się niewinnie, od kontroli samochodu marki volkswagen. Wcześniej funkcjonariusze uzyskali informację, że kierowca może przewozić zabronione środki. Nie przeliczyli się. W pojeździe były trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta. Największe "skarby" skrywała damska torebka, którą natychmiast zainteresowali się policjanci. 20-latka wpadła w poważne tarapaty.

- Policjanci ujawnili zawiniątko. W pakunku znajdowała się skrystalizowana substancja o wadze ponad 720 gramów. Zabezpieczone środki zostały przesłane do badań do laboratorium kryminalistycznego w Bydgoszczy. Wynik, to zabroniona ustawą substancja - wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

Na podstawie zebranych dowodów kobieta usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. W poniedziałek (17 kwietnia 2023 r.) doprowadzona do oskarżyciela została objęta do czasu rozprawy policyjnym dozorem. - Ustawa o przeciwdziałania narkomanii za to przestępstwo przewiduje karę do dziesięciu lat więzienia - podsumowuje asp. szt. Drobniecka.

