W mieszkaniu były trzy osoby. Nagle zapaliła się firanka! Dramat w Toruniu

To nie był spokojny poranek w Toruniu. Ok. godziny 8:30 strażacy dostali wezwanie na ulicę Żelazną. Pożar wybuchł w mieszkaniu, ulokowanym na szóstym piętrze wieżowca. W środku były trzy osoby. Lokalny serwis "Oto Toruń" informuje, że zapaliła się firanka w kuchni. Przedstawiciele KM PSP w Toruniu poinformowali, że jedna osoba poszkodowana zabrana przez ZRM do szpitala. Dziennikarz "Super Expressu" potwierdził, że miała poparzenia ciała.

Pożar w wieżowcu w Toruniu. Siedem zastępów straży w akcji

Na miejscu działało 7 zastępów PSP - JRG nr 1, JRG nr 2, JRG nr 3 i Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu mł. bryg. Sławomir Grudziński. Strażacy uporali się z ogniem. Na szczęście nie trzeba było ewakuować innych lokatorów. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności tego niepokojącego zdarzenia. Zdjęcia z porannej akcji strażaków prezentujemy pod tekstem.

