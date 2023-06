Poruszające!

W wypadku na Węgrzech straciła braciszka i rodziców. Maleńka Asia wreszcie trafiła w ramiona babci

eitor | Mariusz Korzus 10:53

Maleńka Asia nie ma jeszcze dwóch latek, a życie już dało jej solidnie w kość. W poniedziałek (19 czerwca 2023 r.) dziewczynka jechała z rodzicami i braciszkiem na wakacje do Chorwacji. Na Węgrzech doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 4-letni Bartuś, 31-letni Adrian i 29-letnia Ada zginęli. Asiunia trafiła do szpitala. Najnowsze ustalenia są takie, że dziewczynka wróciła do Włocławka.