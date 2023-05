Zakaz wstępu do lasów był swego czasu obiektem internetowych memów, ale w tym konkretnym przypadku sprawa jest bardzo poważna. Nadleśnictwo Włocławek informuje o "masowym pojawem szkodliwych owadów, w ilościach zagrażających trwałości lasu". Jak to wygląda we szczegółach? Na podstawie wykonanej 24 maja 2023 r. kwalifikacji obszarów do wykonania zabiegu wielkoobszarowego z użyciem sprzętu agrolotniczego przy wykorzystaniu środków biologicznych, którego celem jest ograniczenie liczebności larw brudnicy mniszki (Lymantria monacha), Mirosław Kedroń, Zastępca Nadleśniczego, p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek wprowadził okresowy zakaz wstępu lasu.

Zakaz wstępu do lasu w Kujawsko-Pomorskiem. Lista zamkniętych terenów

- Zakaz obowiązuje od 26 maja do 15 czerwca i obejmuje tereny leśnictw:

Dębice,

Wikaryjskie,

Mursk,

Przyborowo,

Dzilno,

Kukawy,

Ruda,

Goreń,

Dąb.

- Okresowy zakaz wstępu do lasu obejmuje obszary położone w granicach administracyjnych gminy Włocławek w obrębie ewidencyjnym Łagiewniki, Warząchewka Polska, Dobiegniewo; gminy Kowal w obrębie administracyjnym Dębniaki; gminy Baruchowo w obrębie administracyjnym Goreń Duży - czytamy w komunikacie Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo informuje ponadto, że biologiczne ograniczenie liczebności larw brudnicy mniszki nastąpi przy użyciu preparatu o nazwie Foray 76B w dawce 2,5 l/ha - wyjaśniają przedstawiciele Nadleśnictwa Włocławek. - Środek zostanie rozpylony z powietrza, z samolotu i śmigłowca - przekazują służby. Leśniczy proszą o poważne potraktowanie zakazu wstępu do lasu. Zostały ustawione odpowiednie tablice, które informują spacerowiczów o zaistniałej sytuacji. Pod tekstem zamieszczamy galerię z przydatnymi mapkami.

