Wojna Lidla z Biedronką. Czy mały warzywniak może na niej skorzystać? Sprawdziliśmy na miejscu

- To już jest męczące - twierdzą nasi rozmówcy, którzy nie mogą się od nich opędzić. Praktycznie w każdym bloku reklamowym w telewizji jest reklama Lidla albo Biedronki. Każdy z tych sklepów zapewnia, że w nim jest najtaniej. Lidl mówi, że jest tańszy od Biedronki, a portugalska sieć nie pozostaje dłużna. Co ciekawe - przy ulicy Bażyńskich w Toruniu, dwa zagraniczne dyskonty stoją po tej samej stronie. Od wejścia do jednego i drugiego sklepu nie ma nawet 50 metrów. Mało tego, dyskonty mają taki sam adres, czyli Bażyńskich 20. Ale to nie wszystko, bo mają również ciekawe sąsiedztwo. My sprawdziliśmy, jak wygląda konkurencja.

Toruń. Czy warzywniak może skorzystać na wojnie Lidla z Biedronką? Oto nasza relacja!

Dyskonty od lat kuszą klientów różnymi promocjami. Ze świeczką jednak można szukać osoby, która przy kasie by się nie zdziwiła. Nie raz i nie dwa okazuje się, że aby skorzystać z promocji musimy mieć jakąś aplikacje albo trzeba kupić kilka tych samych produktów. Przy Bażyńskich od lat stoi budka z warzywami, jest też stragan. Tam jak jest promocja, to taka, że każdy może z niej skorzystać, a nie tylko posiadacz karty lojalnościowej. W miniony wtorek (19 marca 2024) nasi dziennikarze spisali ceny warzyw z Biedronki, Lidla, budki i straganu. O jakości nie będziemy pisać, niech każdy sobie ją dopowie.

Ceny w Lidlu:

Pomidor Malinowy Polski 24,99 za kilogram

Pieczarka opakowanie pół kilograma 6,99

Por 12,99 za kilogram

Pietruszka 9,99 za kilogram

Seler 5,99 za kilogram

Ziemniaki 2.99 za kilogram

Cebula 4,99 za kilogram

Marchew 4.99 za kilogram

Ceny w Biedronce:

Marchew 3,99 za kilogram

Seler 4.69 za kilogram

Pietruszka 8.99 za kilogram

Por 9,99 za kilogram

Ziemniaki za worek 2 kilo cena 7.99

Pieczarka opakowanie 0,5 4,99

Ceny warzyw na straganie przy marketach:

Ziemniaki 2,5 złotego za kilogram (odmiana Gala)

cebula 4 złote za kilogram

Pietruska i Seler w takiej samej cenie 8 złoty za kilogram

Por na sztuki o wadze między 300 a 400 gram cena 3,5 złotego

Ceny warzyw w budce:

Pomidor Malinowy Polski 19 złotych za kilogram

Ziemniaki 2,7 złotych za kilogram (odmiana Vineta)

Marchew 4,5 złotego za kilogram

Por 10 złotych za kilogram

Pietruszka 9 złotych za kilogram

Seler 6,5 złotych za kilogram

Cebula 4,5 złotego za kilogram

Pieczarki 10,5 złotego za kilogram

Żeby nie być gołosłownym, prezentujemy również zdjęcia w naszej galerii. Naszym czytelnikom pozostawiamy ocenę tego, co oferują stragany i popularne sieci marketów.