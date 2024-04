Myślała, że śpią, oni leżeli martwi. Śmierć zabrała Tomasza, Wiesława i szwagra. Wiemy, co wydarzyło się w domu grozy

Żużel. Ogromne emocje w Poznaniu. Motor Lublin ze złotem MPPK, srebro jedzie do Torunia!

Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w Toruniu i regionie

Mamy najnowsze dane z PKW o frekwencji wyborczej dla Torunia i regionu. Do godziny 17.00, w całej Polsce do urn udało się 39,43% osób uprawnionych do głosowania.

Frekwencja wyborcza w województwie kujawsko-pomorskim na godz. 17:00 wyniosła 38,58% osób uprawnionych do głosowania.

W Toruniu frekwencja wyborcza osiągnęła 37,31%.