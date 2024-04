Wybory samorządowe 2024. Wyniki II tury wyborów na prezydenta Torunia. Takich emocji jeszcze nie było

Kto wygrał wybory we Włocławku? Wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024 we Włocławku

Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Toruniu: Paweł Gulewski czy Michał Zaleski?

Michał Zaleski rządził Toruniem od 2002 roku. Ostatnie lata to dominacja doświadczonego samorządowca, ale rok 2024 to już zupełnie inna para kaloszy. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Paweł Gulewski wygrał I turę, uzyskując aż 38,28%. Zaleski mógł liczyć na poparcie na poziomie 26,41% i po raz pierwszy od wielu lat szykował się do drugiej tury, w dodatku z pozycji goniącego rywala. Faworytem był pretendent, do niedawna zresztą zastępca Zaleskiego. Ostateczny werdykt mieszkańców miał zapaść 21 kwietnia. Dalszy ciąg materiału z wynikami wyborów w Toruniu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Wybory samorządowe 2024: Wyniki wyborów na prezydenta Torunia. Kto wygrał II turę?

W niedzielę, 21 kwietnia po godz. 21 stacje TVP, TVN i Polsat przedstawiły szacunkowe wyniki wyborów prezydenckich. Na oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Torunia przyjdzie nam jeszcze poczekać. Paweł Gulewski czy Michał Zaleski? Artykuł z wynikami z grodu Kopernika będziemy aktualizować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia naszego serwisu i komentowania wyborów na naszym profilu w mediach społecznościowych. Nasi dziennikarze przygotują również komentarze kandydatów i przedstawicieli komitetów.