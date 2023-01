Dzień 27 grudnia 2022 roku był pracowity dla sierżant Katarzyny Tokarskiej z Komisariatu Policji w Chełmży. Funkcjonariuszka przesłuchiwała 42-letniego obcokrajowca. Mężczyzna nie znał dobrze miasta, w którym się znajdował, więc po zakończonych czynnościach stojąca na straży prawa postanowiła mu pomóc i wskazać drogę powrotu. Nie spodziewała się, że tuż za drzwiami komisariatu rozegrają się dramatyczne sceny.

Chełmża. Wyszedł z komisariatu i runął na chodnik. Bohaterowie ruszyli mu na ratunek

Obcokrajowiec przeszedł kilka kroków i nagle osunął się na ziemię, złapał się za klatkę piersiową, a następnie dostał ataku drgawek. - Policjantka błyskawicznie zaalarmowała dyżurnego jednostki, który wezwał pogotowie ratunkowe, a sama zajęła się mężczyzną - relacjonuje mł. asp. Dominika Bocian, pełniąca obowiązki rzeczniczki prasowej KMP w Toruniu.

- Dobiegł do niej funkcjonariusz wydziału kryminalnego i wspólnie zadbali o to, by ten nie zrobił sobie krzywdy podczas ataku i był w bezpiecznej pozycji, umożliwiającej oddychanie. W oczekiwaniu na przyjazd pogotowia policjanci monitorowali stan leżącego mężczyzny. Ostatecznie 42-latek trafił pod opiekę lekarzy - dodaje mł. asp. Bocian.

Policjantka z Chełmży uratowała obcokrajowca. Kim jest?

Sierż. Katarzyna Tokarska to policjantka z czteroletnim stażem. Od początku służbę pełni w Komisariacie Policji w Chełmży. Jak sama mówi, pomoc drugiemu człowiekowi to coś, czego nie da się wycenić. Bezinteresowna pomoc to integralna część zawodu policjanta i swoim zachowaniem z 27 grudnia z pewnością to udowodniła. Zarówno jej, jak i kolegom gratulujemy fantastycznej postawy!

Galerię zdjęć z dramatycznego, ale zakończonego szczęśliwie zdarzenia z Chełmży prezentujemy pod tekstem! Kliknij zdjęcie i przewijaj