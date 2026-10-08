Wzruszające pożegnanie dyrektora znanej toruńskiej firmy. Poszukiwania z tragicznym fimałem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-08 17:21

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 46-letniego Rafała Sobczaka, dyrektora jednej z toruńskich firm. Mężczyzna zaginął 5 października po wyjściu z domu w Czarnym Błocie. Dwa dni później służby odnalazły jego ciało. Teraz poruszające słowa pożegnania opublikowała firma Mentor S.A., z którą był związany przez ponad dwie dekady.

Tragiczny finał poszukiwań

Rafał Sobczak zaginął w poniedziałek, 5 października. Wieczorem wyszedł z domu w Czarnym Błocie i od tego momentu nie kontaktował się z rodziną ani znajomymi. Do akcji poszukiwawczej zaangażowano policjantów, strażaków PSP i OSP oraz ratowników WOPR.

W środę, 7 października, wznowiono szeroko zakrojone działania w okolicach Czarnych Błot. Przeszukiwano tereny leśne i pobliskie zbiorniki wodne. W akcji wykorzystywano m.in. quada, samochód terenowy oraz drona z termowizją.

Kilka godzin później nadeszła tragiczna wiadomość. Jak przekazała toruńska policja, odnaleziono ciało 46-letniego mężczyzny. Zwłoki znaleziono na terenach zielonych. Okoliczności śmierci wyjaśnia obecnie prokuratura.

Firma żegna wieloletniego dyrektora

Po informacji o śmierci Rafała Sobczaka specjalne oświadczenie opublikowała firma Mentor S.A., w której pełnił funkcję dyrektora Biura Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych.

„Z głębokim smutkiem żegnamy naszego Kolegę Rafała Sobczaka, Dyrektora Biura Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych Mentor S.A.” – napisali przedstawiciele spółki.

Jak podkreślono, zmarły był związany z firmą przez 23 lata i miał duży wkład w jej rozwój.

„Przez 23 lata Rafał był związany z Mentor S.A., współtworząc naszą organizację i będąc ważną częścią naszego zespołu. W swojej pracy wyróżniał się ambicją, konsekwencją w działaniu oraz koncentracją na rozwoju biznesu i zespołu” – czytamy w oświadczeniu.

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„Pozostanie z nami pamięć”

W pożegnaniu pracownicy i zarząd firmy podkreślili, że Rafał Sobczak był nie tylko cenionym specjalistą, ale także kolegą i ważną częścią organizacji.

„Żegnamy cenionego Współpracownika, Kolegę i Człowieka od lat związanego z naszą firmą. Pozostanie z nami pamięć o Jego profesjonalizmie, zaangażowaniu i wkładzie w rozwój Mentor S.A.” – napisano.

Na zakończenie przedstawiciele spółki złożyli wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

„Rodzinie i Bliskim Rafała składamy najszczersze wyrazy współczucia” – przekazali Zarząd i Pracownicy Mentor S.A.

Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci

Na razie służby nie ujawniają szczegółów dotyczących okoliczności śmierci 46-latka. Policja potwierdziła jedynie odnalezienie ciała. Odpowiedzi na pytanie, co wydarzyło się w okolicach Torunia, ma przynieść prowadzone pod nadzorem prokuratury postępowanie. Na tym etapie śledztwa przyczyny śmierci Rafała Sobczaka nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Grupa policjantów na placu przy lesie. Na miniaturze portret Rafała Sobczaka. O akcji poszukiwawczej przeczytasz na SE.
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