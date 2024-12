Za oknami zima, a oni w szortach weszli na Śnieżkę. Tak pomagają 2-letniemu Leosiowi

- To już ósmy raz, gdy zbieramy się, aby w samych szortach dokonać niemożliwego. Dotychczas, dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu, udało nam się zebrać imponującą kwotę 160 tys. zł. które trafiły do potrzebujących dzieci. Zdrowi jest najcenniejszym darem jaki otrzymujemy. Nie każdy ma tyle szczęścia, by to zdrowie mieć od urodzenia. Każdy z nas zasługuję jednak na wsparcie i pomoc, by mieć szansę rozwoju. Dajmy małemu wojownikowi Leosiowi szansę na samodzielność w tym świecie i wesprzyjmy go naszą energią - mówią strażacy z Torunia.