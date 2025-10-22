Wenezuelczyk zabił Klaudię ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura ma plan wobec sprawcy

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor
2025-10-22 15:53

24-letnia Klaudia została zamordowana w toruńskim parku. W tej sprawie zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 19-letni Wenezuelczyk Yomeykert R.-S.. Gdy zatrzymała go policja, był pijany. Teraz prokuratura chce umieścić go w zakładzie leczniczym, w celu sporządzenia opinii.

  • Dramat rozegrał się 12 czerwca, ok. godziny 1:00 w toruńskim Parku Glazja. 24-letnia kobieta była blisko miejsca zamieszkania. Niestety, na swojej drodze spotkała 19-latka z Wenezueli. Młody mężczyzna z obłędem w oczach rzucił się na przypadkową ofiarę.
  • Klaudia nie przeżyła. Sprawa wywołała ogromne emocje w całym kraju. "Super Express" sprawdził, co dzieje się ze śledztwem i z zatrzymanym nastolatkiem z Ameryki Południowej.
  • Prokuratura chce, aby Yomeykert R.-S. trafił do zakładu leczniczego. Więcej szczegółów poniżej.

Toruń: Zabił kobietę w Parku Glazja. Szokująca zbrodnia

Ta zbrodnia wstrząsnęła Toruniem. Klaudia została za atakowana w Parku Glazja. Zdaniem prokuratury miał dokonać tego Wenezuelczyk, który przyjechał do Polski leganie, ale skończyła mu się wiza. Do brutalnej napaści na Klaudię doszło 12 czerwca 2025 roku. Lekarze o jej życie walczyli dwa tygodnie. Po tym czasie Wenezeulczykowi postawili zarzut, że działając ze szczególnym okrucieństwem, z zamiarem bezpośrednim dokonania zabójstwa Klaudii K., w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz w celu zaspokojenia popędu płciowego zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem w głowę, szyję i klatkę piersiową. Bezpośrednią przyczyną śmierci był uraz głowy.

6 lipca Toruń pogrążył się w ciszy i zadumie. Punktualnie o godzinie 15:00 z toruńskiego Starego Rynku wyruszył Marsz Milczenia, upamiętniający brutalnie zamordowaną 24-letnią Klaudię. W marszu wzięły udział tysiące torunian, uczestnicy przyjeżdżali również z innych rejonów Polski.

Co dalej z podejrzanym Wenezuelczykiem?

Policja zatrzymali obywatela Wenezueli Yomeykerta R.-S. Ustalono, że zatrzymany znajdował się w stanie nietrzeźwości (ponad 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu). Sprawa wciąż wzbudza ogromne emocje, a wielu torunian dopytuje, co dalej z nastolatkiem. Reporter "Super Expressu" ustalił, że prokuratura wystąpiła do sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie Wenezuelczyka w zakładzie leczniczym, celem obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Śledczy chcą mieć pewność, że mężczyzna był poczytalny. Obserwacja nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodnie, jednak sąd na wniosek szpitala może przedłużyć ją do trzech miesięcy. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

