Zakochana para skrywała tajemnicę. Ujawnili ją po wejściu do garażu

Inowrocław: Młoda para zatrzymana na osiedlu Rąbin

Policjanci z Inowrocławia podejrzewali, że para mieszkańców z Osiedla Rąbin skrywa narkotykowe tajemnice i dlatego grzecznie zapukali do ich drzwi. W mieszkaniu 30-letniej kobiety i jej 29-letniego partnera stróże prawa nie znaleźli zabronionych substancji, ale nie zamierzali się poddawać. Mundurowi postanowili przeszukać ich garaż. To był strzał w dziesiątkę. Tam zostały ujawnione środki w postaci białego kryształu - blisko 2 kilogramy. Policjanci zabezpieczyli również inne substancje. 30-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

- Kryminalni zabezpieczone środki przekazali do policyjnego laboratorium, które wskazało, że ponad 1,3 kg to substancja psychotropowa zawierająca 3-CMC, czyli narkotyki. Trwa nadal badanie pozostałej ilości środków - informuje nas aspirant sztabowy Izabella Drobniecka oficer prasowy Komendanta Powiatowego w Inowrocławiu

Na podstawie zebranych dowodów para usłyszała zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu, czyli posiadania znacznej ilości używek. Policjanci wystąpili do oskarżyciela i sądu o ich tymczasowe aresztowanie. 14 maja sąd zdecydował o tym, że oboje podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Za posiadania znacznej ilości używek grozi kara do 10 lat więzienia dodaje - podsumowuje oficer prasowa KPP Inowrocław.

