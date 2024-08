Zapraszają na darmowe i kompleksowe badania w Toruniu. Można skorzystać z supernowoczesnego sprzętu

Żużel: Są składy na mecz Stal - Apator! Co z Emilem Sajfutdinowem? Trener zamieszał

Bezpłatne badania w Toruniu. Fundacja NEUCA zaprasza

W komunikacie firmy NEUCA czytamy, że szczególną uwagę warto zwrócić na unikatowe, specjalistyczne badania pod kątem jednej z najbardziej powszechnych dolegliwości naszych czasów - cukrzycy. Zmaga się z nią około trzech milionów naszych rodaków, a szacuje się, że kolejny milion nie wie o tym, że powinien się leczyć.

Często cukrzyca jest diagnozowana na etapie powikłań, dlatego tak ważne jest, by się badać. Wielu z nas nie ma takiego odruchu, by regularnie monitorować stan swojego zdrowia. Jako jedyni w całym województwie kujawsko-pomorskim dysponujemy urządzeniem pozwalającym na wczesne wykrycie powikłań cukrzycy i zmian chorobowych przy użyciu sztucznej inteligencji

- mówi Daria Czerw, koordynatorka Narodowego Badania Poziomu Cukru w Fundacji NEUCA dla Zdrowia.

Przedstawicielka Fundacji mówi o aparacie Funduskamera służącym do badania dna oka pod kątem retinopatii cukrzycowej - schorzenia będącego jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku wśród dorosłych. Niełatwo wychwycić ją jednak lecząc się w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

- Niestety, opieka koordynowana, jaka jest proponowana pacjentom chorym na cukrzycę, nie obejmuje badań w kierunku retinopatii cukrzycowej. Cieszymy się, że możemy zaproponować takie badania i uzupełnić tym samym opiekę koordynowaną - dodaje wiceprezeska FNdZ Aleksandra Wituła.

W sobotę 31 sierpnia w godz. 10-16 wszyscy chętni będą mogli kompleksowo i bezpłatnie sprawdzić stan swojego zdrowia w czterech, ruchliwych na co dzień, miejscach w Toruniu:

przy Urzędzie Marszałkowskim (pl. Teatralny),

przy Urzędzie Miasta (ul. Wały Generała Sikorskiego),

przy Targowisku Manhattan na toruńskim Rubinkowie,

na parkingu nieopodal pl. Pokoju Toruńskiego

(ul. Wały Generała Sikorskiego 30).

Analizę dna oka będzie można wykonać zarówno w trakcie Zdrowej Zapowiedzi 31 sierpnia, jak i w trakcie EkoNEUCAthonu 7 września na Barbarce. Wówczas również będzie można poddać się badaniu tzw. monofilamentem w kierunku neuropatii związanej z zespołem stopy cukrzycowej.

Nie tylko badania w Toruniu

NEUCA podkreśla, ze zaplanowane badania nie ograniczają się jednak do profilaktyki cukrzycy. W mobilnych przychodniach Fundacji NEUCA dla Zdrowia będzie można sprawdzić gęstość kości w ramach profilaktyki osteoporozy, zmierzyć objętość płuc w poszukiwaniu astmy i innych dolegliwości układu oddechowego, czy kompleksowo zweryfikować, czy znamiona obecne na naszej skórze nie są symptomem groźnego nowotworu. Ponadto we wszystkich czterech punktach będzie można skorzystać ze standardowego zestawu badań, które powinniśmy wykonywać jak najczęściej: pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi.

Wszystkie szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie www.ekoneucathon.pl a także w mediach społecznościowych Grupy NEUCA i Fundacji NEUCA dla Zdrowia.