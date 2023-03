Zatrzymali go po niepokojącym telefonie. Alkomat pokazał nieprawdopodobne liczby!

W wypadku straciły ojca, ich mamusia została zamordowana. Dramat córeczek Eweliny jest nie do opisania

Pijani kierowcy stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach - to wiemy nie od dziś. Niestety, mimo apeli, próśb i wysokich kar - wielu wciąż ryzykuje i wsiada za kierownicę "na podwójnym gazie". Przykładów nie trzeba daleko szukać. - Oficer dyżurny radziejowskiej policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że kierujący samochodem, jadący drogą wojewódzką nr 266, prawdopodobnie jest pijany - przekazuje asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.

Dobre. Pijany jak bela kierowca wydmuchał miażdżące liczby!

Policjant z Radziejowa dodaje, że na wskazaną trasę udali się policjanci prewencji, którzy w Dobrem napotkali opisany pojazd. Za kierownicą siedział 63-latek, któremu towarzyszyła charakterystyczna woń. Mimo to, nawet doświadczeni funkcjonariusze byli zaskoczeni wynikiem.

- Badanie alkomatem potwierdziło, że zgłoszenie było zasadne. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Stracił prawo jazdy i trafił do aresztu. 28 lutego, po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna - podsumowuje oficer prasowy KPP Radziejów. Nasza redakcja apeluje do wszystkich czytelników - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Narażacie w ten sposób innych uczestników ruchu na ogromne niebezpieczeństwo.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe? Tak Nie Trudno powiedzieć