Złapali go na prostej drodze. Pirat zrobił wielkie oczy!

Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego wielokrotnie zaznaczali - w takich przypadkach nie będzie pobłażania. Tymczasem do tego niepokojącego zdarzenia doszło w miniony piątek (24.03.2023r.) w Sędzinie (powiat aleksandrowski). - Przeprowadzony przez policjantów pomiar prędkości wykazał, że kierowca skody, pomimo ograniczenia do 50 km/h, pędził 108 km/h. 24-letni mężczyzna został zatrzymany do kontroli - wyjaśnia asp. Marta Błachowicz z KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Aleksandrów Kujawski. Takiego mandatu się nie spodziewał!

- Oprócz utraty prawa jazdy na kierowcę został nałożony mandat w wysokości 1500 złotych i 13 punktów karnych - informuje aspirant Marta Błachowicz w komunikacie, przesłanym mediom. Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb - uważajmy na drogach! W najbliższych dniach pogoda będzie wyjątkowo kapryśna, więc tym bardziej warto zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować otoczenie.

