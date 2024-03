Zmiana czasu 2024: Tymi autobusami nie pojedziesz! MZK przekazał szczegóły

Zmiana czasu potrafi wprowadzić sporo zamieszania. Wiedzą o tym nie tylko mieszkańcy Torunia. To nie tylko przestawienie zegarków, ale również dostosowanie się do zmian, które są wprowadzane tylko na noc z 30 na 31 marca. Istotną korektę zarządził Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu. Pasażerowie, którzy będą chcieli się dostać do określonego celu powinni to wiedzieć, aby w środku nocy nie być niemile zaskoczonym.

Zmiana czasu 2024: Mieszkańcy Torunia nie pojadą tymi autobusami

- W nocy z 30 na 31 marca (sobota/niedziela) wskazówki zegarów zostaną przesunięte z godz. 2:00 na 3:00. W związku z tym nie będą realizowane kursy linii nocnych rozpoczynające się w godzinach 2:00 – 3:00 oraz kursy linii N93 z alei Solidarności na Wrzosy o godzinie 1:50 i linii nr N95 z Placu Skalskiego o 1:59 - wyjaśnia Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.

W innym materiale omówimy szczegółowo zmiany, dotyczące tramwajów i autobusów w okresie świąt wielkanocnych. Zachęcamy do śledzenia naszego serwisu, gdzie regularnie analizujemy tematy, istotne z perspektywy mieszkańców grodu Kopernika.

Galeria: Tramwaj na Jar uroczyście zainaugurowany. Zdjęcia z Torunia