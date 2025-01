Znamy plany Torunia na 2025 rok. Co w miejsce Skyway?

Toruń zmieni się w olbrzymią metropolię. Znamy datę. "To było do przewidzenia"

Toruń w 2025 roku. Plan imprez

Wiceprezydent Szponka podkreślił, że plany związane z kulturą są bardzo dynamiczne, co można było zaobserwować pod koniec 2024 roku. To nawiązanie m.in. do udanego Sylwestra z Polsatem w grodzie Kopernika. Samorządowiec wspomniał o dobrym wejściu, którym ma być wernisaż prac Jacka Yerki. Odbędzie się on 18 stycznia w Od Nowie, a początek o godz. 18:00. Nowym dyrektorem tej uniwersyteckiej jednostki został mgr Roman Tondel. Szponka zwrócił szczególną uwagę na wspominaną wystawę.

Ściągamy tutaj naszego toruńskiego artystę. Już w sobotę odbywa się wernisaż jego pracy, to będzie bardzo ciekawa rzecz. Pracujemy nad wystawą Bia w CSW, co też może być bardzo ważnym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, bo to jest jednak już międzynarodowy artysta - przekazał Szponka.

Toruń bez Skyway. Co w zamian?

Dowiedzieliśmy się również, że w ofercie ciągłej jest to Baj Pomorski ze swoimi czterema premierami. Bogatą ofertę ma zagwarantować Toruńska Orkiestra Symfoniczna.

- No i też patrząc na miasto holistycznie, czekamy na nowe otwarcie w Od Nowie, bo to jest dosyć duża zmiana, więc ten rok zapowiada się trochę tajemniczo, bo jeszcze nie wiemy tego jednego ważnego elementu. No i myślę, że ciekawie. No i też wszystkie takie punkty stałe naszych wydarzeń kulturalnych, co roku przybierają inny charakter. Między nimi jest to festiwal Camerimage, gdzie zazwyczaj dopiero w ostatnich miesiącach, nawet tygodniach dowiadujemy się, kto będzie tą główną gwiazdą i co tam będziemy mogli zobaczyć - powiedział naszej reporterce Adam Szponka.

Na pierwszy weekend września został zapowiedziany festiwal NADA. - Pracujemy też z Krzysztofem Wachowiakiem nad festiwalem Nada i chcielibyśmy, żeby ten festiwal wskoczył na kolejny pułap swojego rozwoju, bo widzimy, że wypełnia pewną pustkę w naszym regionie. Chodzi o brak takich festiwali muzycznych. My widzimy, że NADA ma ogromny potencjał, chcielibyśmy, żeby konsekwentnie rosła - podkreślił Szponka.

Cały czas czekamy też na informacje, jaka impreza zastąpi dobrze wszystkim znany Skyway. Przypominamy, że prezydent Paweł Gulewski zdecydował się na usunięcie go z tegorocznego kalendarza. Pytany o tę kwestię wiceprezydent nie zdradził szczegółów, ale wiemy, że miasto chce stawiać na imprezy z ogólnopolskim potencjałem.

Nie ukrywam, że dostajemy bardzo dużo ofert związanych z imprezami zamkniętymi, dedykowanymi naszej Motoarenie. Wielu organizatorów widzi ogromny potencjał w organizacji imprez masowych, artystycznych właśnie w przestrzeni tego stadionu. Jesteśmy otwarci na rozmowy, jesteśmy otwarci na pomysły, bo też widzimy, że ten potencjał MotoAreny i tej przestrzeni, która tam się znajduje cały czas pozostaje niewykorzystany - podkreślił wiceprezydent Torunia.

Galeria ze zdjęciami: Toruń bez Skyway w 2025 roku. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z tej imprezy