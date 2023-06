Zrobił to aż 26 razy na terenie Torunia! W końcu złapała go policja

Kradzieże rowerów to był dla niego chleb powszedni. 19 czerwca w nocy zaatakował w rejonie toruńskiej starówki i ponownie "zwinął" jednoślad. Na trop podejrzanego 41-latka z Torunia wpadli kryminalni. Złodziej nie zamierzał się zatrzymywać i szukał kolejnych rowerów. - Funkcjonariusze ustalili miejsce pracy amatora cudzych jednośladów i 20 czerwca zatrzymali go. Mężczyzna trafił do radiowozu, a stamtąd prosto do policyjnej celi. Zabezpieczony przez mundurowych rower, z którego 41-latek korzystał, należał do zgłaszającego kradzież - informuje nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Rower wrócił już do właściciela. Tymczasem funkcjonariusze, pracujący nad sprawą kradzieży jednośladów, do których dochodziło od stycznia bieżącego roku, udowodnili zatrzymanemu kolejne tego typu "działania". - Ostatecznie, w wyniku podjętych działań, śledczy ustalili, że łupem złodzieja padło w sumie 26 rowerów - przekazuje policjant z biura prasowego toruńskiej komendy.

21 czerwca policjanci ogłosili mężczyźnie zarzuty. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.