Zrobił TO w tramwaju na oczach pasażera. Wszystko się nagrało, policja reaguje

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-04 11:13

Mateusz Nesterok to autor filmu, który został przez niego zamieszczony w mediach społecznościowych. Pokazuje on sytuację z Torunia, którą natychmiast wywołała ogromne emocje. Na nagraniu widać, jak jeden z pasażerów tramwaju... oddaje mocz! - W każdym innym mieście pewnie by mnie to zdziwiło - podkreślił pan Mateusz, który zgłosił sprawę na policję.

  • Pan Mateusz podróżował tramwajem MZK w Toruniu. Gdy usłyszał "podejrzany szum", zainteresował się sprawą. Okazało się, że jeden z pasażerów... oddał mocz w pojeździe komunikacji miejskiej!
  • Autor nagrania podzielił się nim z użytkownikami Facebooka. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że "w każdym innym mieście pewnie by go to zdziwiło, ale prawda jest taka, że w Toruniu brak dbałości o porządek stał się już normą".
  • Sprawa została zgłoszona policjantom. Jakie będą ich dalsze działania? O to pytamy przedstawiciela KMP w Toruniu. Szczegóły i nagranie znajdziecie na se.pl.

Oddał mocz w toruńskim tramwaju. Jest nagranie

Niektórzy reagują śmiechem, jednak większość obrzydzeniem. Sprawa wygląda bardzo poważnie. 3 września przed godziną 16, jej świadkiem był pan Mateusz Nesterok. - W środku pusto, tylko ja i ON. Z pozoru zwykły obywatel, taki Kowalski po godzinach. Zero podejrzeń. Obok płaska puszka po piwie, ale w toruńskiej komunikacji to norma. Przy następnym przystanku słyszę podejrzany szum - napisał pan Mateusz.

Zobaczcie nagranie, które zamieścił nasz rozmówca w serwisie Facebook! Pod nim dalsza część materiału.

Oddał mocz w toruńskim tramwaju. Wszystko się nagrało
9 zdjęć

Policja reaguje na zgłoszenie

Pan Mateusz Nesterok złożył zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Zostało ono skierowane do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. W ocenie zgłaszającego zachowanie sprawcy wyczerpuje znamiona czynów określonych w art. 145 Kodeksu wykroczeń oraz art. 140 Kodeksu wykroczeń. Do zgłoszenia zostało dołączone wspominane wyżej nagranie. - Wnoszę o wszczęcie stosownych czynności wyjaśniających oraz poinformowanie mnie o sposobie rozstrzygnięcia sprawy - zaapelował pan Mateusz.

O sprawę zapytaliśmy st. sierż. Sebastiana Pypczyńskiego z biura prasowego KMP w Toruniu. - Policjanci z komisariatu na Rubinkowie przyjęli zawiadomienie, dotyczące nieobyczajnego zachowania mężczyzny. Obecnie wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia - odpowiedział nam funkcjonariusz.

Pan Mateusz jest przekonany, że złożył wiarygodne zgłoszenie, poparte konkretnymi dowodami. - Tym samym zawiadomienie należy formalnie zarejestrować i wszcząć czynności wyjaśniające. Przede wszystkim zabezpieczyć nagrania z kamer monitoringu w pojeździe, póki te są jeszcze dostępne - podkreślił Mateusz Nesterok.

W przypadku konieczności stawienia się na przesłuchanie w charakterze świadka, mężczyzna liczy na odpowiednie wezwanie. Zawiadomienie zostało przekazane do wiadomości MZK w Toruniu.

"Problem czystości w Toruniu jest bardziej złożony"

Nasz dziennikarz skontaktował się z autorem, który skomentował dla "Super Expressu" nie tylko opisywane zdarzenie, ale również - jego zdaniem - szerszy problem, z którym boryka się Toruń. W każdym innym mieście pewnie by mnie to zdziwiło, ale prawda jest taka, że w Toruniu brak dbałości o porządek stał się już normą. Skoro władze nie dbają o miasto, to i mieszkańcy tracą motywację. Doświadczenia wielu miast pokazują, że często wystarczy odnowić zaniedbane dzielnice, aby ludzie zaczęli troszczyć się o ich wygląd - powiedział nam pan Mateusz.

- Podobnie działa wymiana taboru komunikacji miejskiej - nowe i czyste pojazdy sprawiają, że pasażerowie sami zaczynają dbać o porządek. A w Toruniu? Wielokrotnie słyszałem od pracowników komunikacji miejskiej, że pojazdy są brudne, bo ludzie są brudni. Brakuje odpowiedniego sprzętu, a autobusy i tramwaje sprzątane są doraźnie - z pomocą pań, które wchodzą do nich z wiadrem i mopem - dodał autor filmu.

Negatywny obraz, który pojawił się w relacji pana Mateusza nie kończy się na powyższych fragmentach. - Chodników się nie czyści i nie zamiata, tylko zdmuchuje odpady na trawniki i torowiska przy użyciu dmuchaw do liści - mam na to dziesiątki zdjęć i nagrań - podkreślił.

- Tak wygląda miasto, które od dziesiątek lat ma prezydentów nieposiadających strategii, pomysłu i żadnej konkretnej propozycji. Prezydentów, którzy kompletnie nie znają się na zarządzaniu miastem tak, aby służyło mieszkańcom. Jeśli miasto nie daje przykładu i nie dba o wspólną przestrzeń, to trudno oczekiwać, by robili to sami mieszkańcy. Pozostaje więc tylko nas*ać na środku. Myślę, że w takiej sytuacji władze miasta posypałyby g*wno piórkami i ogłosiły sukces w postaci kolejnego aniołka - podsumował z wyczuwalną goryczą.

Do sprawy wrócimy w "Super Expressie".

Polecany artykuł:

Gorszące sceny w centrum miasta. Kobiecie puściły wszelkie hamulce. Wszystko si…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki