Sensacja na Motoarenie! As Motoru Lublin utarł nosa faworytom

Żużel: Indywidualne Mistrzostwa Polski 2025 ruszyły w Toruniu

To najbardziej prestiżowe indywidualne rozgrywki żużlowe w naszym kraju. W tym roku firma One Sport zdecydowała, że cykl IMP zawita do:

Torunia - 19 czerwca 2025 roku

Ostrowa Wielkopolskiego - 19 lipca 2025 roku

Częstochowy - 15 sierpnia 2025 roku

Tytułu najlepszego żużlowca Polski broni Maciej Janowski, ale w Toruniu faworytami byli Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik. "Duzers" jest liderem miejscowej drużyny PRES Grupa Deweloperska Toruń, a mistrz świata ma za sobą kapitalny weekend w Manchesterze. Szalał tam podczas dwóch rund cyklu Speedway Grand Prix. Jakby tego było, podczas ligowego starcia "Aniołów" z Orlen Oil Motorem Lublin jeździł jak natchniony. Wysoko stały również akcje braci Pawlickich. Dziką kartę na zawody otrzymał junior Bayersystem GKM-u Grudziądz, Kevin Małkiewicz. Relację z zawodów w Toruniu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami kibiców oraz zawodników!

Relacja i wyniki 1. Finału IMP w Toruniu

Już pierwszy wyścig pokazał, że tor na Motoarenie znacząco różni się od tego z ligowych spotkań. Czas zwycięzcy inauguracji, Przemysława Pawlickiego (57,40) był gorszy o niespełna sekundę od rekordu toru. Do trzeciego wyścigu nie wyjechał startujący z "dziką kartą" Kevin Małkiewicz. Junior GKM-u przegrał z bólem. Nic nie przeszkodziło za to Dudkowi, który wygrał w świetnym stylu. Ozdobą pierwszej serii startów był pojedynek Piotra Pawlickiego z Bartoszem Zmarzlikiem. As Krono-Plast Włókniarza Częstochowa tasował się z mistrzem świata i był minimalnie lepszy od wielkiego faworyta zawodów. Kibice zobaczyli speedway na najwyższym poziomie!

Chwilę po zakończeniu pierwszej serii spiker poinformował nas, że Kevin Małkiewicz wycofał się z zawodów. Tempa nie zwalniali faworyci - w drugiej serii wygrywali Zmarzlik, Dudek i Przemysław Pawlicki. Ten ostatni stoczył ciekawy pojedynek ze swoim bratem, a wcześniej obaj uporali się z Janowskim. Ostrzyliśmy sobie zęby na wyścig nr 12, gdzie pod taśmą stanęli Zmarzlik, Dudek, Przemysław Pawlicki i Buczkowski.

"Duzers" nie patyczkował się z rywalami - wygrał start z bardzo trudnego trzeciego pola i pognał po trójkę. Za jego plecami znalazł się... "Buczek", którego do samej mety ścigał mistrz świata. As Orlen Oil Motoru Lublin nie zdołał wyprzedzić rywala. Wszystko to z końca stawki oglądał Pawlicki. Po trzech seriach tylko Dudek nie znalazł pogromcy.

Faworyt gospodarzy wygrał fazę zasadniczą z 13 punktami. Sposób na niego znaleźli Piotr Pawlicki i Kacper Woryna. Tymczasem wyścig numer 18 to popis... Antoniego Kawczyńskiego! Wychowanek toruńskiego klubu zostawił za plecami Piotra Pawlickiego, Kuberę i Buczkowskiego. Publiczność bardzo długo oklaskiwała reprezentanta PRES Toruń. Kolejne wyścigi ułożyły się po myśli Bartosza Zmarzlika. Faworyci gubili punkty i to właśnie brązowy medalista sprzed roku wszedł bezpośrednio do wielkiego finału.

W wyścigu ostatniej szansy dobrze wypadli szybki tego dnia Kacper Woryna oraz Dominik Kubera. Zawodnicy Włókniarza i Motoru uzupełnili stawkę finalistów. W decydującej gonitwie dnia wychowanek Unii Leszno popisał się kapitalnym manewrem na pierwszym okrążeniu i wyprzedził faworyta gospodarzy. Podium uzupełnił Zmarzlik, a smakiem musiał się obejść Woryna.

Zwycięstwo Kubery jest niespodzianką, ponieważ ostatnie tygodnie nie były dla niego łatwe. Zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin pokazał jednak, że trzeba się z nim liczyć i ma spory apetyt na medal. Zawody miały momenty, ale nie były tak efektowne jak mecze ligowe PRES Toruń. Kolejny turniej IMP odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim.

Klasyfikacja generalna:

1. Dominik Kubera - 13 (2,2,2,3,1,3) + 1. miejsce

2. Patryk Dudek - 15 (3,3,3,2,2) + 2. miejsce w finale

3. Bartosz Zmarzlik - 12 (2,3,1,2,3,1) + 3. miejsce w finale

4. Kacper Woryna - 11 (1,2,3,2,3) + 4. miejsce w finale

5. Wiktor Przyjemski - 10 (1,1,3,3,2) + 3. miejsce w biegu ostatniej szansy

6. Piotr Pawlicki - 10 (3,2,0,3,2) + 4. miejsce w biegu ostatniej szansy

7. Przemysław Pawlicki - 9 (3,3,0,2,1)

8. Paweł Przedpełski - 9 (1,1,3,1,3)

9. Maciej Janowski - 8 (3,1,2,1,1)

10. Szymon Woźniak - 7 (2,0,1,3,1)

11. Mateusz Cierniak - 6 (2,0,1,1,2)

12. Bartłomiej Kowalski - 5 (0,3,2,0,0)

13. Antoni Kawczyński - 4 (1,0,0,3)

14. Krzysztof Buczkowski - 3 (0,1,2,0,0)

15. Jakub Krawczyk - 2 (0,2,d,w,-)

16. Jakub Miśkowiak - 1 (0,0,1,0,0)

17. Mikołaj Duchiński - 1 (0,1,0)

18. Kevin Małkiewicz - 0 (w,-,-,-,-)

Bieg po biegu:

1. (57,40) Prz. Pawlicki, Kubera, Woryna, Miśkowiak

2. (57,41) Janowski, Woźniak, Przedpełski, Buczkowski

3. (57,19) Dudek, Cierniak, Kawczyński, Kowalski (Małkiewicz w)

4. (58,03) Pi. Pawlicki, Zmarzlik, Przyjemski, Krawczyk

5. (57,79) Zmarzlik, Woryna, Przedpełski, Duchiński

6. (57,13) Dudek, Kubera, Przyjemski, Woźniak

7. (58,62) Kowalski, Krawczyk, Buczkowski, Miśkowiak

8. (58,41) Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Janowski, Cierniak

9. (58,85) Woryna, Kowalski, Woźniak, Pi. Pawlicki

10. (58,15) Przedpełski, Kubera, Cierniak, Krawczyk (d4)

11. (58,43) Przyjemski, Janowski, Miśkowiak, Kawczyński

12. (58,35) Dudek, Buczkowski, Zmarzlik, Prz. Pawlicki

13. (59,09) Przyjemski, Woryna, Cierniak, Buczkowski

14. (58,69) Kubera, Zmarzlik, Janowski, Kowalski

15. (59,22) Pi. Pawlicki, Dudek, Przedpełski, Miśkowiak

16. (59,47) Woźniak, Prz. Pawlicki, Duchiński, Kawczyński

17. (58,94) Woryna, Dudek, Janowski, Duchiński

18. (59,15) Kawczyński, Pi. Pawlicki, Kubera, Buczkowski

19. (59,16) Zmarzlik, Cierniak, Woźniak, Miśkowiak

20. (59,41) Przedpełski, Przyjemski, Prz. Pawlicki, Kowalski

Bieg ostatniej szansy: (58,78) Woryna, Kubera, Przyjemski, Pawlicki

Finał: Kubera, Dudek, Zmarzlik, Woryna

Sędzia: Michał Sasień

Widzów: ok. 9 tysięcy