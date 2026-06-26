Fani nie przestraszyli się upałów! Znajdź siebie na zdjęciach z meczu Apator - Włókniarz

Żużel: Znajdź się na zdjęciach kibiców z meczu Apator - Włókniarz

Ok. 9 tysięcy widzów wspierało ekipę PRES Grupa Deweloperska Toruń w piątkowym meczu z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Nie zabrakło również grupki pasjonatów z województwa śląskiego. - Welcome home Darcy - Apator never forgot - głosił jeden z transparentów. Australijczyk pojawił się tego dnia w grodzie Kopernika. Wychowanek klubu z Torunia Jakub Breński był pod dużym wrażeniem frekwencji i fanek, które wspierały zespół "Aniołów". Dziękujemy zawodnikowi za pomoc w wyborze zdjęć do galerii! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji autorstwa Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu".

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Wyniki i relacja z meczu PRES Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 67:23

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 67

9. Patryk Dudek - 13+2 (3,2*,2*,3,3)

10. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)

11. Norick Bloedorn - 12+1 (1,3,3,3,2*)

12. Mikkel Michelsen - 5+2 (2*,2*,1,0)

13. Emil Sajfutdinow - 11+1 (3,3,3,2*,-)

14. Mikołaj Duchiński - 6+2 (2*,2*,1,1)

15. Antoni Kawczyński - (3,0,2*,

16. Nicolai Heiselberg - NS

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 23

1. Rohan Tungate - 8+1 (2,2,t,1*,1,2)

2. Sebastian Szostak - 1+1 (0,1*,0,-)

3. Jakub Miśkowiak - 2 (0,0,2,0,0)

4. Mads Hansen - 5 (1,1,0,2,1)

5. Jaimon Lidsey - 4 (1,0,2,1,-,0)

6. Franciszek Karczewski - 0 (0,-,-)

7. Szymon Ludwiczak - 3 (1,0,1,1,0)

8. Alan Ciurzyński - 0 (0)

Bieg po biegu:

1. (60,66) Dudek, Tungate, Bloedorn, Miśkowiak - 4:2

2. (61,32) Kawczyński, Duchiński, Ludwiczak, Karczewski - 5:1 (9:3)

3. (60,25) Sajfutdinow, Michelsen, Lidsey, Szostak - 5:1 (14:4)

4. (60,22) Lambert, Duchiński, Hansen, Ludwiczak - 5:1 (19:5)

5. (61,88) Bloedorn, Michelsen, Hansen, Miśkowiak - 5:1 (24:6)

6. (60,61) Sajfutdinow, Tungate, Szostak, Kawczyński - 3:3 (27:9)

7. (60,59) Lambert, Dudek, Ludwiczak, Lidsey - 5:1 (32:10)

8. (61,50) Sajfutdinow, Miśkowiak, Duchiński, Hansen - 4:2 (36:12)

9. (61,14) Lambert, Dudek, Ludwiczak, Szostak - 5:1 (41:13)

10. (61,70) Bloedorn, Lidsey, Michelsen, Ciurzyński - 4:2 (45:15)

11. (61,45) Dudek, Hansen, Tungate, Michelsen - 3:3 (48:18)

12. (61,50) Bloedorn, Kawczyński, Lidsey, Ludwiczak - 5:1 (53:19)

13. (61,24) Lambert, Sajfutdinow, Tungate, Miśkowiak - 5:1 (58:20)

14. (62,07) Dudek, Bloedorn, Hansen, Miśkowiak - 5:1 (63:21)

15. (61,42) Lambert, Tungate, Duchiński, Lidsey - 4:2 (67:23)

Sędzia: Paweł Słupski

Widzów: ok. 9 tysięcy

Komisarz toru: Łukasz Izak

Pierwszy mecz: 53:37 dla PRES Toruń, bonus: PRES Toruń

Szczegółową relację tekstową znajdziecie w tym miejscu!