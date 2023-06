i Autor: Róża Koźlikowska - @FotRose / Zdjęcie poglądowe Żużel. Apator ukarany i osłabiony przed meczem z Unią Leszno!

Żużel. Apator ukarany i osłabiony przed meczem z Unią Leszno!

Żużel: Nie dość, że For Nature Solutions KS Apator Toruń nie wygrywa meczów, to jeszcze ma problemy z karami i kontuzjami. Klub mierzy się m.in. z sankcjami, zarządzonymi przez Komisję Orzekającą Ligi. Wiemy też, że do spotkania 11. kolejki PGE Ekstraligi z Fogo Unią Leszno "Anioły" przystąpią osłabione.