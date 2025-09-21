Finał PGE Ekstraligi i pomoc dla Daniela Kaczmarka. Apel klubu z Torunia

Jeden moment, jeden ułamek sekundy sprawiły, że marzenie Daniela o zwycięstwie zamieniło się w walkę o życie - napisał brat Daniela Kaczmarka w serwisie siepomaga.pl

Po dramatycznym wypadku na torze, Kaczmarek potrzebuje wsparcia, w tym również finansowego. Władze Klubu Sportowego Toruń postanowiły wykorzystać finał PGE Ekstraligi, by pomóc byłemu "Aniołowi".

W tekście wyjaśniamy, jak można pomóc Kaczmarkowi na Motoarenie i w okolicach oraz w internecie.

Żużel. Daniel Kaczmarek potrzebuje pomocy! Zbiórka w internecie

- Wieloodłamowe złamanie obojczyka, a co gorsze - poważny uraz odcinka szyjnego kręgosłupa, który spowodował czterokończynowe porażenie. Mimo szybkiej operacji i natychmiastowej opieki lekarskiej, Daniel wciąż nie odzyskał pełnej sprawności - to następstwa poważnego upadku Daniela Kaczmarka z Wybrzeża Gdańsk, o których czytamy w serwisie siepomaga.pl.

Daniel Kaczmarek to m.in. dwukrotny Młodzieżowy Indywidualny Mistrz Polski. Tytuły zdobywał w 2016 i 2018 roku. W tym drugim przypadku reprezentował KS Toruń. Nic więc dziwnego, że kibice z grodu Kopernika mają dobre wspomnienia z osobą Kaczmarka. Wesprzeć zawodnika można w interncie, a link do zbiórki znajdziecie w tym miejscu!

Pomoc dla Kaczmarka podczas finału PGE Ekstraligi w Toruniu

Na 21 września zaplanowano pierwszy mecz finałowy w PGE Ekstralidze. PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się z Orlen Oil Motorem Lublin. Pierwszy wyścig ruszy ok. 19:30. Władze Klubu Sportowego Toruń chcą wykorzystać zainteresowanie finałem i wesprzeć Daniela Kaczmarka. Przekazali apel skierowany do żużlowej rodziny.

- Podczas jutrzejszego Finału wypatrujcie na stadionie (i w jego okolicach) wolontariuszy z puszkami! Zbieramy na leczenie i rehabilitację 28-letniego Daniela Kaczmarka, który podczas eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Polski uległ tragicznemu w skutkach wypadkowi. Daniel zmaga się z czterokończynowym porażeniem w skutek urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Jest w procesie trudnego powrotu do zdrowia, który wymaga wielomiesięcznej opieki lekarskiej i rehabilitacji. Zbieramy na podstawie pozwolenia MSWiA nr. 2025/3057/OR - czytamy w komunikacie KST w mediach społecznościowych (pisownia oryginalna).