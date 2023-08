Apator wyszarpał awans do półfinału! Terminator Przedpełski bohaterem w Lublinie

Łzy same płyną do oczu

Platinum Motor Lublin - 49

9. Jarosław Hampel - 11 (3,1,3,3,1)

10. Dominik Kubera - 9+2 (3,3,0,1*,2*)

11. Fredrik Lindgren - 10+1 (1,1,2*,3,3)

12. Bartosz Jaworski - ns

13. Bartosz Zmarzlik - 13 (2,1,2,3,2,3)

14. Kacper Grzelak - 1 (-,1,0)

15. Bartosz Bańbor - 0 (d,0,-)

16. Mateusz Cierniak - 5 (3,0,0,1,1)

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 41

1. Wiktor Lampart - 4+1 (0,2*,2,0)

2. Robert Lambert - 9+1 (3,3,1*,2,0)

3. Patryk Dudek - 6+1 (2,2*,1,0,1)

4. Paweł Przedpełski - 12 (2,3,3,2,2)

5. Emil Sajfutdinow - 7 (1,2,1,3,w)

6. Krzysztof Lewandowski - 2 (2,0,0)

7. Mateusz Affelt - 1 (1,0,0)

8. Nicolai Heiselberg - ns

Komplet widzów

Sędzia: Krzysztof Meyze

Żużel. Motor - Apator: Relacja z meczu ćwierćfinałowego PGE Ekstraligi

Kto mógl przypuszczać, że po 6. biegach rewanżowego spotkania to Apator będzie na prowadzeniu w dwumeczu? Goście prowadzili 21:15, po tym jak duet Robert Lambert - Wiktor Lampart pokazał plecy Bartoszowi Zmarzlikowi. Wcześniej podopieczni Jana Ząbika mieli trochę szczęścia, bo w biegu młodzieżowym defekt na pewnym drugim miejscu zaliczył Bartosz Bańbor. Nie zmieniało to jednak faktu, że znakomicie dysponowani byli seniorzy "Aniołów", a za wyjątkiem Dominika Kubery spore problemy mieli liderzy mistrza Polski.

W drugiej części zawodów lepiej wyglądał Zmarzlik, swoje robił też Lindgren. Po drugiej stronie tempa nie zwalniał Paweł Przedpełski, mimo tego, że w tygodniu nie trenował, był prawdziwym liderem drużyny. Motor objął prowadzenie tuż przed wyścigami nominowanymi. Para Zmarzlik - Kubera została rozdzielona przez Sajfutdinowa, ale "Koziołki" złapały oddech. Dla Apatora znaczenie miało w tym momencie to, że wyżej przegrywały ekipy z Leszna i Gorzowa.

W biegu 14 na tor upadł Dominik Kubera. Podczas drugiego okrążeniu doszło do kontaktu między przedstawicielem gospodarzy, a atakującym go Sajfutdinowem. Sędzia Krzysztof Meyze wykluczył Rosjanina z polskim paszportem z powtórki. Do Lublina dotarły w tym czasie wieści z Częstochowy i Wrocławia. Korzystne dla "Aniołów" wyniki sprawiły, że Dudek, a później duet Przedpełski - Lambert musieli tylko dowieźć punkty z urzędu. Kapitan przyjezdnych zdołał rozdzielić parę Zmarzlik - Hampel, co dało rezultat 50:40. "Koziołki" wygrały dwumecz, a Apator pojedzie w półfinale jako szczęśliwy przegrany! Rywalem torunian będzie Betard Sparta Wrocław. Mistrz Polski pojedzie dwumecz z Tauron Włókniarzem Częstochowa.