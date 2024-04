Żużel. Stal - Apator: Zapowiedź i składy. Gdzie oglądać mecz 1. kolejki PGE Ekstraligi? Transmisja, stream online

Ładnie to wygląda!

To ma być hit 1. kolejki PGE Ekstraligi. ebut.pl Stal Gorzów podejmie na Stadionie im. Edwarda Jancarza KS Apatora Toruń. "Anioły" chcą udowodnić, że optymistyczne sparingi nie były dziełem przypadku. W sezonie 2023, spotkanie obu ekip z fazy zasadniczej zakończyło się remisem, i tym razem eksperci spodziewają się wyrównanego pojedynku. Po stronie gorzowian zadebiutuje Jakub Miśkowiak, który został sprowadzony z nadzieją, że będzie czołowym zawodnikiem na pozycji u24. Torunianie z kolei po raz pierwszy zostaną poprowadzeni do boju przez Piotra Barona. Ciekawych wątków jest więcej, zaliczamy do nich m.in. starcia liderów - Martina Vaculika i Andersa Thomsena z Emilem Sajfutdinowem i Robertem Lambertem. Pod lupą będzie również dyspozycja nowego uczestnika cyklu Speedway Grand Prix Szymona Woźniaka oraz zawodzącego rok temu Patryka Dudka. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami z meczu Stal - Apator.

Żużel. Stal - Apator: Awizowane składy i transmisja. Gdzie oglądać żużel w niedzielę?

Trenerzy Piotr Baron i Stanisław Chomski przedstawili awizowane składy na niedzielny mecz. Szkoleniowcy mogą dokonywać w nich zmian, ale konkretnych się nie spodziewamy. Juniorami "zaopiekują" się Emil Sajfutdinow oraz Anders Thomsen. Na papierze spotkanie wygląda na bardzo wyrównane. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie na torze.

Awizowane składy:

KS Apator Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Wiktor Lampart

4. Paweł Przedpełski

5. Emil Sajfutdinow

6. Krzysztof Lewandowski

7. Mateusz Affelt

ebut.pl Stal Gorzów:

9. Szymon Woźniak

10. Oskar Fajfer

11. Martin Vaculik

12. Jakub Miśkowiak

13. Anders Thomsen

14. Oskar Paluch

15. Jakub Stojanowski

Początek spotkania: 19:15

Sędzia: Paweł Słupski

Fani żużla zastanawiają się, gdzie w niedzielę obejrzą mecz Stal - Apator. Transmisję i studio znajdą w Canal+ Sport, a stream w Canal+ Online. Fanom z Gorzowa i Torunia niezmiennie polecamy wybranie się na stadion.