Ustalenia prokuratury

Zwłoki Majeczki leżały w łóżeczku, zawinięte w dywan. 3-latkę zabiły środki nasenne?!

Mariusz Korzus | eitor 9:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wtorek (14 listopada 2023 r.) w Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoczyna się się proces Bartosza Ch. (34 l.) i Pauliny Ch. (28 l.). To w ich domu znaleziono rozkładające się zwłoki malutkiej dziewczynki. Leżały w łóżeczku, zawinięte w dywan. Gdy smród z ciała Mai stał się nie do wytrzymania, rodzice maleństwa uciekli z niego, razem z pozostałymi dziećmi. Gdy zwłoki dziecka przypadkowo odkryli dekarze, para trafiła za kratki. Za śmierć dziecka i zbezczeszczenie zwłok przez sądem odpowie matka. Ojciec jest oskarżony o znęcanie się nad pozostałymi dziećmi. On chodzi po wolności.