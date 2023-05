Rozkładające się zwłoki 3-letniej Majeczki zawinęli w dywan! Szokujący przełom w sprawie

- Sąd nie przychylił się do naszego wniosku i nie przedłużył aresztu wobec Bartosza Ch. Ten ma ciągle postawione zarzuty zabójstwa własnego dziecka, znęcania się nad dziećmi i zbezczeszczenia zwłok. Jego żona ma takie same zarzuty. Ona nadal jest tymczasowo aresztowana - mówi dziennikarzowi "Super Expressu" prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Naszego rozmówcę pytaliśmy o makabrę, która wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Szabdy pod Brodnicą. Za kilka tygodni minie rok od makabrycznego odkrycia.

To przedstawiciele toruńskiej prokuratury wyjaśniają sprawę śmierci maleńkiej Mai. 23 czerwca 2022 roku dekarze, przez przypadek, odkryli zwłoki 3-letniej dziewczynki zostały odkryte w ładnym domu w Szabdzie. Znalezione zwłoki Mai były w takim stanie rozkładu, że lekarz sądowy, który je oglądał, nie mógł na początku określić jakiej są płci.

Do dzisiaj nikt z lokalnej społeczności nie może uwierzyć w to, że Paulina Ch. - będąc w zaawansowanej ciąży - razem ze swoim mężem, Bartoszem Ch. zabiła swoją córeczkę. Potem zwłoki dziecka zostały zawinięte przez nich w dywan i położone do łóżeczka.

O tym, że Maja nie żyje, wiedziała pozostała gromadka dzieci małżeństwa: 7-letnia Marysia, Zuzia (5 l.), brat bliźniak Mai - Mikołaj i i 3-letni dzisiaj Bartuś. Gdy smród z rozkładającego się ciała Mai stał się w domu nie do wytrzymania, rodzina uciekła z budynku. Trójkę dzieci rodzice podrzucili do mamy Pauliny. Najmłodszego Bartka zabrali z sobą. Uciekli z nim do Warszawy. Tam kobieta urodziła dziecko przez cesarskie cięcie.

Dlaczego Bartosz Ch. z domu grozy w Szabdzie wyszedł na wolność? "Nie mamy ciągle opinii"

Po tym, jak policja złapała Paulinę i Bartosza Ch., para została aresztowana. Prokurator jest pewny, że ci ludzie zabili swoją córkę Maję. Rodzice z domu grozy mieli się też znęcać nad pozostałą gromadką swoich dzieci. Za to, co zarzuca im prokuratura, mogą trafić do więzienia nawet na resztę życia. Paulina Ch. - gdy usłyszała na sali sądowej, że sąd postanowił posłał ją na trzy miesiące do aresztu - nawet nie drgnęła. Dzień wcześniej, policjanci - na polecenie sądu - zabrali od jej piersi 5-dniowego noworodka.

Kobieta ciągle przebywa za kratkami. Jej mąż chodzi na wolności. Szokujące jest to, że prokuratura ciągle nie wie, jak doszło do śmierci Mai. - Nie mamy ciągle opinii biegłych - przyznaje prokurator Andrzej Kukawski w rozmowie z "Super Expressem". Rodzice nie przyznają się do zabójstwa swojego dziecka. Do sprawy będziemy wracać w toruńskim oddziale naszego serwisu. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z domu grozy w Szabdzie.

