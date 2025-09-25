10-latek zginął pod kołami auta! Tragedia na Kaszubach

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-25 19:01

Tragedia w Staniszewie na Kaszubach. W czwartek (25 września) 10-letni chłopiec na rowerze został potrącony przez samochód osobowy. Niestety, pomimo starań służb ratunkowych, życia chłopca nie udało się uratować.

10-latek zginął pod kołami auta! Tragedia na Kaszubach

i

Autor: KPP w Kartuzach/ Materiały prasowe 10-latek zginął pod kołami auta! Tragedia w Staniszewie na Kaszubach
Super Express Google News

Śmierć na Kaszubach. Samochód osobowy potrącił 10-letniego rowerzystę

Do tragedii doszło w czwartek (25 września) po godz. 12 w Staniszewie (woj. pomorskie). Wtedy to kartuscy policjanci otrzymali informację o potrąceniu chłopca.

Na miejsce natychmiast skierowano służby. Policjanci ustalili, że 10-letni rowerzysta wjeżdżając na ulicę, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z autem marki Daihatsu, którym kierował 48-latek.

- poinformowała w rozmowie z PAP st. sierż. Aleksandra Philipp z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Niestety, życia chłopca nie udało się uratować pomimo starań służb ratunkowych. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności na miejscu zdarzenia w celu ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku.

CZYTAJ TEŻ: Białorusini grozili bronią w taksówce! Wydali jedno polecenie

Polecany artykuł:

Lekarz latami molestował pacjentki. Sąd zdecydował o przyszłości Marka Ł.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

Polecany artykuł:

Prawo jazdy stracisz nawet bez punktów karnych. Oto kiedy mogą ci zabrać dokume…
Potrącenie 84-latki na pasach w Zamościu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KASZUBY
POLICJA
KARTUZY
POTRĄCENIE DZIECKA