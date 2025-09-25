10-latek zginął pod kołami auta! Tragedia na Kaszubach

Śmierć na Kaszubach. Samochód osobowy potrącił 10-letniego rowerzystę

Do tragedii doszło w czwartek (25 września) po godz. 12 w Staniszewie (woj. pomorskie). Wtedy to kartuscy policjanci otrzymali informację o potrąceniu chłopca.

Na miejsce natychmiast skierowano służby. Policjanci ustalili, że 10-letni rowerzysta wjeżdżając na ulicę, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z autem marki Daihatsu, którym kierował 48-latek.

- poinformowała w rozmowie z PAP st. sierż. Aleksandra Philipp z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Niestety, życia chłopca nie udało się uratować pomimo starań służb ratunkowych. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności na miejscu zdarzenia w celu ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

