Lekarz latami molestował pacjentki. Sąd zdecydował o przyszłości Marka Ł.

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-09-24 12:16

Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok 10 lat więzienia i 10-letniego zakazu wykonywania zawodu dla 73-letniego chirurga onkologa Marka Ł. za molestowanie pacjentek. Zmienił tylko wyrok w sprawie nawiązki dla jednej z pokrzywdzonych. Werdykt jest prawomocny.

Molestowanie pacjentki. Prawomocny wyrok dla chirurga

W środę (24 września) skazanego Marka Ł. nie było w sądzie. Na sali rozpraw byli adwokat oskarżonego i prokurator. Tylko wyrok w tej sprawie był jawny. Aktualnie sędziowie odczytują uzasadnienie werdyktu, które podobnie jak cała sprawa jest utajnione z uwagi na charakter oskarżenia.

Postępowanie apelacyjne toczyło się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. W listopadzie 2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wydał wyrok w sprawie 73-letniego chirurga onkologa. Uznał oskarżonego Marka Ł. za winnego popełnienia zarzucanych mu 119 czynów polegających na doprowadzeniu pokrzywdzonych pod pozorem badań lekarskich (9 czynów) do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej (110 czynów). Skazał lekarza na 10 lat więzienia i zakazał mu przez 10 lat wykonywania zawodu. Ten werdykt został w środę utrzymany w mocy.

Ponadto Marek Ł. musiał zapłacić dziewięciu pokrzywdzonym pacjentkom po 30 tys. złotych, a kolejnym 80 pokrzywdzonym kobietom – po 20 tys. złotych. W środę sąd zdecydował w wyroku o wyeliminowaniu nawiązki dla jednej z pokrzywdzonych.

Prokuratura zarzuciła Markowi Ł. popełnienie 120 czynów przeciwko wolności seksualnej. Zdaniem śledczych miało do nich dojść między 2006 a 2017 r. podczas badań, głównie onkologicznych.

