13-latek potrącony na pasach pod Gdańskiem. Kierowca BMW odpowie przed sądem

Dawid Piątkowski
2026-03-31 8:14

13-letni rowerzysta trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło w sobotni (28 marca) wieczór w Lublewie pod Gdańskiem. Chłopiec został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych. W wyniku zdarzenia trafił do szpitala. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Sprawcy wypadku, 20-letniemu kierowcy BMW grozi do 3 lat więzienia.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Potrącenie 13-latka na przejściu. Policja bada okoliczności wypadku

Policjanci ustalają obecnie przyczyny i okoliczności zdarzenia, do którego doszło w sobotę, 28 marca, w jednej z miejscowości gminy Kolbudy na Pomorzu. Po godzinie 19 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie o wypadku na ul. Wybickiego w Lublewie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol drogówki.

- Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wstępnie ustalili jego przebieg. 20-letni kierujący BMW najechał na 13-letniego rowerzystę, który przejeżdżał przez jezdnię na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Ranna chłopak została odwieziony do szpitala w Gdańsku - informują policjanci z Pruszcza Gdańskiego.

Policja zabezpieczyła dowody. Kierowca stracił prawo jazdy

Funkcjonariusze drogówki wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdów. Sporządzono dokumentację, w tym szkic sytuacyjny i zdjęcia. Sprawdzono również stan trzeźwości kierowcy BMW. Mężczyzna był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Śledczy analizują okoliczności zdarzenia. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi kara do 3 lat więzienia.

- Policjanci przypominają, że na drodze każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek zachować ostrożność. Szczególnie w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych warto zwracać uwagę na zachowanie pieszych czy innych kierujących. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – piesi, rowerzyści, motocykliści i użytkownicy hulajnóg są szczególnie którzy są narażeni na konsekwencje zdarzeń drogowych. Szczególnie teraz, w okresie wiosennym, gdy sporo osób wybiera taki sposób przemieszczania się, należy uważać i starać się przewidzieć zachowanie innych uczestników ruchu - przypominają funkcjonariusze.

