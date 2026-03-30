Obcokrajowcy przecierają oczy ze zdumienia. Brytyjski dziennik zachwycony polskim Pomorzem!

Dawid Piątkowski
2026-03-30 14:02

Trójmiasto i okolice coraz częściej pojawiają się w zagranicznych mediach. Tym razem na tapet trafił Słowiński Park Narodowy. Ruchome wydmy, które wyróżniają się na tle europejskich krajobrazów, zachwyciły dziennikarzy brytyjskiego „Daily Mail”. O czym dokładnie napisano w popularnym angielskim tytule? O szczegółach piszemy poniżej.

Trójmiasto coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na turystycznej mapie, i to nie tylko latem. Jak wynika z analiz Sopockiej Organizacji Turystycznej i danych płatniczych VISA, turyści chętnie wracają do Sopotu, spędzają tam więcej czasu i zostawiają większe pieniądze niż wcześniej. O regionie coraz częściej piszą też zagraniczne media, co dodatkowo zwiększa jego popularność.

W tym roku o urokach polskiego wybrzeża wspomniał m.in. National Geographic. Portal opisał wizytę Gabriela Morrisa, amerykańskiego youtubera, którego kanał śledzi ponad 600 tysięcy osób. W ciągu trzech dekad odwiedził on blisko 100 krajów. Gdy po raz pierwszy dotarł do Gdańska stwierdził, że jest to "absolutnie jedno z najwspanialszych miast", w jakich był. Szczególne wrażenie na Amerykaninie zrobiły zdobione kamienice, nabrzeże Motławy oraz spokojna atmosfera sprzyjająca spacerom i odkrywaniu miasta.

Brytyjczycy zachwyceni polskimi wydmami

To nie koniec! Tym razem o urokach naszego Pomorza napisał Daily Mail. Dziennikarze brytyjskiego portalu zachwycili się Słowińskim Parkiem Narodowym i jego słynnymi ruchomymi wydmami. W artykule krajobraz ten opisano jako jednocześnie pięknym i niepokojącym. "Daily Mail" zwrócił uwagę na jego wyjątkowy charakter i skalę zjawiska niespotykaną w Europie.

Szczególnie wyróżniono wydmy na Mierzei Łebskiej, które bardziej przypominają pustynię niż nadmorski krajobraz. Przesuwające się nawet o 10 metrów rocznie masy piasku zmieniają teren i zasypują roślinność, tworząc niezwykłe widoki. W artykule wspomniano także o lokalnych legendach dotyczących zasypanych wiosek i fragmentów drzew wystających z piasku.

Słowiński Park Narodowy. Unikat przyrody i jedna z największych atrakcji regionu

Słowiński Park Narodowy, utworzony w 1967 roku, zajmuje ponad 327 km² i znajduje się w środkowej części polskiego wybrzeża. To jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce, wyróżniające się przede wszystkim krajobrazem nieożywionym: wydmami, jeziorami, mierzejami, torfowiskami i plażami. Zachodzą tu ciągłe procesy tworzenia i niszczenia, czego przykładem było odsłonięcie w 2016 roku fragmentów dawnego lasu, który przez tysiące lat pozostawał ukryty pod piaskiem.

Największą atrakcją parku są ruchome wydmy, w tym najbardziej znane: Łącka i Czołpińska. Tworzą one rozległe pola piasku, których wysokość sięga nawet 56 metrów. To właśnie one sprawiają, że krajobraz tego miejsca jest tak wyjątkowy i przyciąga turystów z całego świata.

