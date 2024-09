Tragedia w Starogardzie

2-letnia Ola i 5-letni Piotruś nie żyją. Znamy przyczynę pożaru kamienicy! Jest apel do mieszkańców

2-letnia Ola i 5-letni Piotruś to ofiary pożaru kamienicy na ul. Piłsudskiego w Starogardzie Gdańskim, do którego doszło 30 sierpnia. Dzieci trafiły śmigłowcami LPR w stanie ciężkim do szpitali w Szczecinie i Ostrowie Wielkopolskim, a dziewczynka była jeszcze reanimowana na miejscu zdarzenia. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożary było zwarcie instalacji elektrycznej. To nie wszystko.