Artur Szpilka w poruszających słowach o swojej wielkiej porażce. „Byłem wtedy wrakiem człowieka”

Artur Szpilka jest jednym z gości gali XTB KSW 107. „Szpila” pojawi się w trójmiejskiej Ergo Arenie, gdzie w walce wieczoru mistrz wagi ciężkiej KSW Phil De Fries zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem. W ostatnich dniach coraz więcej mówi się o zakontraktowaniu w organizacji byłego mistrza świata WBC w kategorii bridger Łukasza Różańskiego. Momentalnie fani zaczęli łączyć jego nazwisko z Arturem Szpilką.

Różański w Rzeszowie pokonał „Szpilę”, zdobywając pas WBC International w kategorii bridger. Choć Szpilka rozpoczął to starcie od nokdaunu, to ostatecznie Różański wrócił do gry i znokautował byłego pretendenta do tytułu kategorii ciężkiej.

- Ta walka ciąży mi najbardziej na sercu. Było tam więcej rzeczy, które mnie zniszczyły. Wiem, że byłem cieniem samego siebie, czekam na niego w MMA. Szykujemy fajną niespodziankę, zobaczy cała zjednoczona Polska. To będzie sportowy rewanż, tylko w innej formule – stwierdził Szpilka.

Różański trenuje MMA od roku? Zaskakujące słowa Szpilki

O potencjalnym angażu Różańskiego w organizacji KSW powiedział dyrektor sportowy Wojsław Rysiewski dla InTheCage.pl. Co ciekawe, miał być przymierzany już do pojedynku z Errolem Zimmermanem, którego ostatnio pokonał „Szpila”. - Łukasz Różański trenuje MMA od roku, bo był przymierzany do pojedynku z Errolem Zimmermanem, tylko się nie dogadali – dodał były pięściarz.

Szpilka stwierdził, że między nimi nie było w przeszłości jako takiej złej krwi, a cała napięta sytuacja wzięła się z niezrozumienia żartu. W poruszających słowach opowiedział o okolicznościach, w jakich przyszło mu się mierzyć z Różańskim.

- Wtedy nie było złej krwi, tylko powiedział o jedno słowo za dużo, nie zrozumiał żartu, sarkazmu. Zapomnijmy o tym, dawno o tym rozmawialiśmy. To jest dawno za nami, nie ma, co się o to złościć. Jak chyba każde moje walki dają emocje, ale ona nie ma dla mnie tylko sportowego gatunku. Wiele mniejszych, większych rzeczy. Byłem wtedy wrakiem człowieka. Będę mógł wyjść i wyjaśnić to bez żadnych rzeczy z tyłu głowy – zakończył temat.

Oglądaj całą rozmowę z Arturem Szpilką na kanale KOLOSEUM na YouTube od godziny 10:00 w sobotę 14 czerwca.

Gdzie oglądać XTB KSW 107?

W walce wieczoru dojdzie do hitowego pojedynku w wadze ciężkiej, a stawką będzie pas królewskiej dywizji wagowej KSW. Wieloletni, panujący czempion federacji Phil De Fries zmierzy się z nową gwiazdą organizacji Arkadiuszem Wrzoskiem.

Gala XTB KSW 107 odbędzie się w sobotę, 14 czerwca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. W klatce zobaczymy jeszcze m.in. Sebastiana Przybysza, Kacpra Formelę, Romana Szymańskiego, Wiktora Zalewskiego czy Zuriko Jojuę. Galę będzie można oglądać w Canal+ Online i Canal+.