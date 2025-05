Awantura na placu zabaw. Mężczyzna dusił 8-latka! Powód agresji szokuje

Zjedli ryby z Zalewu Wiślanego i trafili do szpitala. Ważny komunikat GIS

Kłótnia dzieci na placu zabaw. Do akcji wkroczył ojciec dziewczynki

We wtorek (13 maja) po godz. 19 policjanci odebrali zgłoszenie, że na placu zabaw przy ul. Wilków Morskich mężczyzna naruszył nietykalność cielesną 8-latka i groził mu. Policjanci z komisariatu w Nowym Porcie na miejscu wstępnie ustalili, że bawiące się dzieci pokłóciły się. Dziewczynka poskarżyła się ojcu, po tym jak 8-latek nie chciał się z nią bawić. Mężczyzna przyszedł na plac zabaw, chwycił 8-latka za szyję, ścisnął ją, a następnie groził małoletniemu, po czym wrócił do domu. Na szczęście chłopcu nic się nie stało, nie wymagał pomocy medycznej.

Policjanci pojechali pod ustalony adres i zatrzymali 37-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna miał prawie 2,5 promila alkoholu. Noc spędził w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych. Po wytrzeźwieniu 37-latek usłyszał zarzut za naruszenie nietykalności cielesnej małoletniego oraz za kierowanie gróźb karalnych wobec niego. Kierowanie gróźb karalnych to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi do roku więzienia.

